La administración de Rodolfo Suarez decidió profundizar medidas administrativas, incluso judiciales, contra la Nación por la entrega de terrenos a Mapuches en el extremo sur.

Uno de los puntos más afectados y de máxima tensión en este asunto es el departamento de Malargüe. Como lo expresó en reportaje de Ciudadano News, el intendente Juan Manuel Ojeda: "Claro que preocupa, porque la Nación, está pasando por encima de la decisión de la provincia y la propiedad privada por sobre todas las cosas, pero la realidad que el mayor drama que tenemos es que están poniendo a Malargüe de rehén de decisiones políticas, ideológicas, que nada tienen que ver con nuestra realidad" explicó.

Y continuó: "Hemos sido muy claro, diciendo que no han existido mapuches en la zona, lo que nosotros sí tenemos, son productores que viven, que se arraigaron hace en 60, 70 años y representan a cinco o seis generaciones, que lo único que buscan es la propiedad de su tierra para poder seguir creciendo y poder arraigarse realmente".

Para el jefe comunal es importante que Malargüe acompañe lo que Mendoza emprenderá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante una cuestión en la que el Gobierno nacional ignoró al departamento del sur mendocino: "Nosotros estamos a la espera de toda la estrategia del Gobierno provincial, vamos a acompañarlo como también al senador Alfredo Cornejo, que está dando la pelea en este sentido, porque necesitamos que no siga pasando lo que ha pasado".

Ojeda explicó que no fueron consultados por Nación y recalcó que "los gobiernos locales somos los que tenemos los registros de todos los productores, de todos los puesteros, de todas las comunidades", es más, "tenemos hasta el registro de culto, por lo que vamos a seguir con el mano a mano para que no siga pasando".

Sobre el real perjuicio que esta acción produciría a Malargüe si queda firme la entrega de tierras, esto detalló Ojeda: "L verdad que va a perjudicar la provincia de Mendoza, porque el reconocimiento de estas comunidades primero va a complicarle la vida de los productores existente actualmente en esa misma tierra, porque el productor quiere ser dueño de su propiedad no quiere ser parte de la propia colectiva".

Por otro lado, "veamos el caso de Neuquén hace un año y medio, se vivió un fenómeno que cada 30 minutos se incendiaban camiones de combustible de petróleo porque las empresas petroleras no apagaban como se dice el pasaporte que deben pagar o el ticket en definitiva el peaje que tienen que pagar eso Mendoza estaba libre de esa situación hoy el Gobierno Nacional la verdad que no ha metido un verdadero problema, que la provincia no puede quedarse de manos y en este sentido es muy bueno que está haciendo tanto Alfredo Cornejo como el Gobierno de la provincia en ese sentido", concluyó.