Mendoza lucha contra el acoso digital: nueva ley para combatir la violencia online

Mendoza exhibirá en breve ante los ojos del país un nuevo paso de su calidad institucional, porque el código de faltas serán dotados de una ley que combatirá el acoso digital en todas las formas en los que hoy existen en el ciber espacio de redes sociales.

Esto transformará a Mendoza en la segunda de implementarla después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA). Donde se aplicarán penas de hasta 90 días de prisión.

Esto hace que sea una provincia con contravenciones rigurosas de cumplimiento, hasta que sea aprobada la Ley en el fuero penal que incorpore este delito con penas aún más severas.

En diálogo exclusivo con Ciudadano News, una de las autoras de este proyecto que tiene media sanción de Diputados, Daniela García detalló los delitos que envuelven el Acoso Digital y sus penas:

"El avance de nuestra relaciones interpersonales mediante la tecnología y la utilización de la misma y del ciberespacio ha generado nuevas formas de violencia y de agresiones y entre ellas podemos encontrar la alteración de los derechos humanos online. La ONU ha publicado diversos papers al respecto".

"Esto se da porque básicamente no se ha modificado el código penal, ya que hay varios proyectos y lo ideal sería que fuese delito. Sin embargo, como tal modificación no existe, hemos avanzado en un proyecto modificando el código contraversional y lo que hacemos es, en primer lugar penar lo que es usurpación de la identidad, las agresiones o la difusión no consentida de imágenes o videos con sus agravantes y el acoso digital, con agravantes en el caso de una ex pareja, niños o adolescentes, personas mayores, siempre y cuando esto no sea delito, porque para eso existe el grooming que fue un avance", manifestó García.

Sobre el único antecedente en el país la legisladora, agregó: "Como antecedente lo hemos trabajado con personas que ya tienen experiencia en estos casos".

