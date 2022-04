Médicos anestesistas no renuevan contratos y denuncian incumplimientos

(Foto archivo)

Unos 50 médicos anestesiólogos de toda la provincia determinaron en las últimas horas no renovar sus contratos con el Gobierno provincial y suspender los servicios en los hospitales públicos, debido al conflicto con el sistema de salud pública, ya que reclaman mejoras salariales en las condiciones de contratación con el Estado.

En este sentido, Arturo Salassa, médico anestesiólogo, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió al conflicto. “Hace más de un mes que presentamos una nota al Ministerio de Salud en cada uno de los hospitales de Mendoza, donde indicamos que no íbamos a renovar los acuerdos de la vinculación inestable que tiene el Estado con los prestadores", explicó el profesional.

“Estamos en un desfasaje, no solo con los anestesiólogos, sino con todo el personal de salud. Nosotros hemos realizado estudios en comparación con lo que se recibe por el mismo trabajo en toda la región y en todo el país, y estamos en los niveles más bajos. Eso nos llama poderosamente la atención, en el momento en que se sale a festejar un superávit. Nosotros debiéramos cobrar lo que corresponde, porque la posibilidad de garantizar los servicios a la población es del Ministerio y del Gobierno", manifestó Salassa.

-Ana María Nadal aseguró ayer que había gran aceptación del ofrecimiento de un 40% de aumento en las prestaciones. ¿Cómo analiza esto?

-La realidad contradice los dichos de la ministra, porque en este momento hay más de 100 pediatras que también han presentado su renuncia y que están yendo a Casa de Gobierno para dialogar de manera autoconvocada. Por lo tanto, hay que contrastar la realidad con los dichos de los dirigentes. Esto no es un problema de nosotros nada más o de un grupo pequeño, sino de todos. No se puede sostener el nivel de empobrecimiento que hemos tenido en tres años.

-Son claves ustedes ante una cirugía, ¿cómo se puede revertir la situación?

-Nosotros nos queremos sentar a dialogar para exponer esta situación, porque vemos que la provincia no está en austeridad. Estamos desfasados con lo que decía la ministra respecto del mercado porque en San Luis pagan dos veces y medio más que acá. Un colega que nos deriva un paciente a un centro de referencia, cobra dos veces y medio más que nosotros, y nos deriva para que lo atendamos. El diálogo resuelve absolutamente todo, pedimos sentarnos a dialogar.

-Ayer (jueves) tuvimos un primer acercamiento con los negociadores que hemos designado nosotros de manera autoconvocada y se nos hizo oferta de aceptar el 40% y un diferencial de mayor monto para las guardias periféricas que son las más afectadas por esta medida.

-¿Qué les respondieron?

-Que no, porque nosotros queremos darle una solución definitiva a estos problemas de las prestaciones, que van a existir siempre. Esta medida afecta a las cirugías programadas en la mayoría de los hospitales, en un 80%. Eso a partir de hoy y el lunes, porque los hospitales fueron presentando con alguna diferencia de días las distintas notas. En algunos hospitales ni siquiera la guardia podrá ser cubierta.

-¿Piensan irse del país si este tema no se soluciona?

-Bueno, eso es algo que nos pasa constantemente, de forma goteada perdemos compañeros de trabajo que se van a otras provincias y países. La situación es insostenible. Perdemos todos los días un compañero que se va a Chile, que se va del país y nosotros queremos defender el medio de subsistencia, quedarnos en el hospital que amamos. Ayer tuve mi último día acá como prestador. Tengo vocación por lo que hago y me quiero dedicar a atender a mis pacientes, no estar peleando con un Gobierno que no nos está escuchando.