Martínez: "La gente se manifestó en clara sensación de fastidio y enojo"

Por el feriado del Día de la Independencia, miles de personas se movilizaron en diferentes localidad del país para mostrarse en contra de la gestión actual del Gobierno nacional.

En el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Álvaro Martínez, destacó: “Quedó claro, en una fecha importante como el 9 de Julio, donde lo bueno que tienen este tipo de manifestaciones es que marcan a la gente, no sé si sería cansancio, la palabra, o hartazgo, decepción".

Y amplió: "Como cada feriado y en especial este Día de la Independencia, la gente salió espontáneamente a manifestarse, con una clara sensación de cansancio, fastidio, resignación de un Gobierno que no da ningún tipo de respuestas", expresó el diputado.

"Siempre desde el minuto uno que asumió este Gobierno, pedimos que nos dijeran cuál era el camino, dónde nos querían llevar, cuál era el plan económico, cuál era el plan de Gobierno, de gestión y lo único que nos han mostrado hasta el momento es que han llevado a todos los argentinos a una interna de poder entre el presidente y la vicepresidente", reconoció Martínez.

Por lo que "eso también ha sido un motor para esta manifestación, el hartazgo de estar inmersos en nada más que una lucha de poder interno cuando no se le da solución a los problemas de los argentinos".

Con respecto a las declaraciones de la Silvina Batakis, el diputado dijo: “Acabamos de escuchar a la ministra nueva y las nuevas medidas, que de nuevas tienen poco o nada, y seguimos en el mismo camino de incertidumbre, de no saber hacia dónde se va, no sabemos cómo vamos a bajar la inflación y me pongo como argentino, no como miembro o parte del gobierno y esas preguntas quedan aún sin responder, por más que cambie el Gabinete y los ministros”.

Para cerrar Martínez expresó que "al inicio de la pandemia el presidente, Alberto Fernández, se mostró dispuesto a escuchar consejos y aportes de la oposición, algo que ahora no sucede".