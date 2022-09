Mario Leiva: "Necesitamos un sólo dólar que sirva para comprar y vender"

En un documento, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que las retenciones en vez de ayudar en la producción agropecuaria, profundizan la crisis. Esta situación a llevado a que la entidad del campo a considerar que las retenciones son más perjudiciales en las economías regionales, que en los productos granarios.

Al respecto habló para Ciudadano News el representante de las Confederaciones Rurales Argentinas en Cuyo, Mario Leiva y expresó: "Las retenciones sobre carne, maíz y trigo van a seguir porque no ha cambiado nada y lo más triste es que las economías regionales son grandes en Mendoza las paga el productor y siempre se paga sobre el producto final. Es decir que estamos pagando un 4.5 % sobre la botella , el corcho, la mano de obra, etc. Es mucho más dañina la retención en un producto regional que en un producto granario".

"Por otro lado estamos visualizando y vamos a hablar con la mesa de enlace y con el gobernador porque con el aumento del salario que marcó el trimestre es imposible seguir pagando un sueldo. Estamos sumamente preocupados" comentó Leiva.

El productor agropecuario mendocino, expresó también que no hace falta un dólar para cada producto agropecuario: "Nosotros necesitamos un sólo dólar que sirva para comprar y para vender. En la transacción comercial no podemos establecer un valor de referencia porque estamos comprando a un dólar blue y estamos vendiendo al oficial. Por eso estamos en contra de que hayan diferentes monedas, si no resolvemos eso, no vamos a resolver nada".

Producción periodística: Daniel Gallardo.