Mario Adaro: "Es necesario que se revea la forma de seleccionar a los jueces”

Los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia con el retorno a la presencialidad y todos los efectos que ello produjo, hizo que se aplacaran ciertos aspectos álgidos de la vida institucional de la Provincia. Uno de ellos, que comenzó con mucha efervescencia en la Legislatura, es el estudio de pliegos y posterior votación secreta en el Senado para la designación de jueces y fiscales del Poder Judicial.

La controversia se había encendido entre el oficialismo y la oposición cuando ésta dispuso “no participar más de las sesiones de acuerdos del Senado para aprobar a los magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo, ante un avance claro del Gobierno de manejar la Justicia y colocar familiares directos de altos funcionarios judiciales, constituyendo un inaceptable nepotismo jurídico”, según señalaron.

Más allá de la discusión que podría reiniciarse por estos días, hay sectores ligados a la Justicia local que consideran que el modo de selección de jueces en Mendoza debería reverse con un sensato y oportuno debate institucional de toda la provincia.

En ese sentido, uno de los que consideran que debería buscarse la forma de modificar el nombramiento de jueces es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro, quien en diálogo con Ciudadano News recordó que “desde el inicio de la democracia, la elección de jueces por terna la hacía en forma directa el gobernador de turno. Hasta que llegó la administración de José Octavio Bordón y creó por decreto el Consejo de la Magistratura”.

—Un avance institucional muy importante...

—Desde luego, porque fue la primera provincia del país que tuvo este organismo, el que luego tuvo incorporación constitucional. Fue muy importante para la vida institucional de Mendoza en el proceso de concurso para ser juez.

—¿Por qué habla en tiempo pasado?

—Porque considero que en este proceso con casi dos décadas se debe repensar el modo en que se seleccionan los jueces. Debemos mirar y pensar que estamos seleccionando jueces para toda la vida y no hay una sola organización en el mundo que no tenga procesos más modernos selección.

“Cuestiones que miren perfiles, qué tipo de conocimiento del Derecho, también el tipo de liderazgo y en habilidades blandas. En definitiva, en ese esquema claramente hay que repensar y rediseñar constitucional e institucionalmente la selección de jueces”, indicó Adaro.

“Un método de selección basado en la realidad local”

La cinchada entre el oficialismo y la posición tiene muchas aristas en donde surgieron propuestas por parte de senadores justicialistas, como que la selección de jueces debería salir con el voto popular, tras la designación del gobernador que se haría pública, para que todo quede en manos del soberano. Una práctica que se lleva a cabo en varios países del mundo, según detallaron a nuestro diario.

Este punto fue consultado a Adaro, quien dijo que “la postura de la oposición en el Senado provincial va en otro sentido a lo que le expresé. La oposición está discutiendo participación y diálogo a la hora de la votación, ese es su reclamo básico".

—¿Considera descabellado que los jueces sean elegidos por el voto popular?

—Esto lo he dicho en varias oportunidades, yo estoy de acuerdo en la elección popular en algunos cargos de la Justicia provincial. Conozco cómo se realiza la elección en otros países.

—¿Como en Estados Unidos?

—Fui y observé cómo se hace la elección popular en Estados Unidos. Ahí vi el sistema y no es cierto que eso se aplica en todo el territorio de ese país, porque es solo en algunos Estados y solo para jueces interestatales (provinciales en Argentina), no federales.

—¿Qué cambio introduciría en la Justicia local?

—A mí me parece, por ejemplo, que es más que interesante que el Ministerio Público Fiscal, que fija la política de persecución criminal, esté sometido al voto cada cinco años. Por supuesto, siempre que no coincida esa elección con los mandatos electorales de los partidos para no partidizar ese acto electoral.

“Eso sería interesante, porque hablamos de un organismo de Justicia que tiene que fijar qué tipo de delito percibe o no una sociedad. Porque perseguir todos los delitos es una utopía y es lo que pasa hoy por hoy. Si no, terminamos persiguiendo los delitos cometidos más por población vulnerable que los reales de guante blanco”, concluyó el ministro Adaro.