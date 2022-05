Malargüe vuelve a la carga para que se habilite la minería

Buscan que se permita la actividad solo en su geografía

Tras la frustración que significó el revés presidencial a Portezuelo del Viento, la obra que iba a revitalizar y fortalecer la economía de Malargüe, Juan Manuel Ojeda volvió a manifestarse a favor de la habilitación legal para que en su territorio se lleve adelante la actividad minera.

La tribuna elegida para tal fin fue el foro de Metalmecánica y Minería que se realizó ayer en el hotel Park Hyatt de Mendoza, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEm) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

El objetivo del encuentro fue debatir sobre el potencial de la minería en Mendoza, sus implicancias en el desarrollo y el mercado laboral, y también conocer la realidad de otras provincias, y allí expuso como orador el mandatario malargüino.

El pedido

Lo que el intendente pide, concretamente, es que al departamento se lo categorice dentro de la legislación para realizar minería. “Creo que tenemos que discutir este tema de manera seria, en este evento como se ha convocado a inversores, especialistas de la metalmecánica y de la minería es importante que se realice”, indicó en diálogo con Ciudadano News, y entre sus argumentos destacó: “Creo que es un escenario donde se ha logrado madurez para discutir minería para Malargüe, que es lo que nosotros queremos y planteamos. Queremos que el departamento sea un distrito minero de la provincia de Mendoza”, por lo que se proponen “trabajar mucho los próximos meses y convocar a todos los sectores. No es una ley que se debe sacar entre gallos y medianoche, no, hay que sentarse a discutir los argumentos de todos los sectores y tener presente que el conocimiento es para resolver problemas”.

Combatir el atraso

Consultado sobre cómo se convence a la gente que tiene miedo, y se ampara detrás de la Ley 7.722, Ojeda reconoció que aún “está el vecino que se opone a la minería, que tiene un miedo que muchas veces puede ser irracional, generado por otras situaciones. Por eso, lo primero que decimos es que queremos minería para Malargüe, porque el departamento tiene la licencia social”, y recordó que tienen una ordenanza donde se declara prominera, que no pasa en todos los departamentos. “Entonces, en primer lugar voy a ser un defensor de todos los departamentos que digan no a la minería, pero en Malargüe le dicen que sí los ciudadanos porque conocemos el tema, tenemos historia y tenemos un subdesarrollo enorme después de 14 años que nos generó más pobreza”, recalcó.

Ojeda hace especial hincapié en que la realidad y demandas de su departamento son muy específicas, ya que no puede aplicarse la misma matriz económica que en el resto de la geografía, y deben considerarse caminos de desarrollo que tengan en cuenta esas cuestiones. “

Lo principal es decirles a los vecinos de General Alvear, San Carlos, que temen, que nosotros estamos pidiendo minería para Malargüe, y defendemos la postura de ellos en su departamentos”, destacó, remarcando: “Hay que respetar las posturas locales, porque las problemáticas son locales. Los conocimientos propios son locales, yo no puedo ir a opinar de la vitivinicultura cuando desconozco”.

Durante el foro desarrollado en el Park Hyatt, algunos empresarios hablaron de involucrar a la DGE para que los establecimientos escolares vuelvan a hablar de la minería y se presente un debate franco sobre el tema. Ojeda se mostró totalmente de acuerdo con la idea, porque “la minería es industria madre. Como industria que tiene código propio en la legislación necesitamos darle lugar en el aprendizaje de los niños en adelante. Es tan importante cuidar el agua, el ambiente, como que nuestra industria madre se pueda desarrollar”.

Sobre las posibilidades de que la iniciativa prospere, finalmente, señaló: “Tengo fe, una fe racional, tenemos un ambiente con capacidad de diálogo y eso es importante. Hemos puesto la problemática económica, lo cual también es importante. Hay que hacer todo lo posible para que la mesa y los plenarios de diálogo funcionen. Hacer una discusión con resultados objetivos, creo que podemos llegar a sacar la posibilidad de que Malargüe pueda hacer minería”.

“Esto es política de Estado, tal vez no sea yo el primer intendente que vea la primera empresa minera operando en Malargüe, peor no me interesa. Es lo que va a quedar para nuestros pueblos. De acá a 15 o 20 años más se va a agudizar el problema del agua. Para eso necesitamos recursos, los recursos llegan con la minería para que dentro de 10 o 15 años estemos mejor, porque supimos ver el problema y encontrar la solución”, concluyó.

Caravana por Portezuelo

Sobre el controvertido tema de la represa, se hará una movilización a la ciudad de Buenos Aires, y sobre ello el intendente dijo: “Queremos movilizar el departamento de Malargüe a la Casa Rosada, todo el pueblo de la cordillera de Los Andes hasta Buenos Aires, porque creemos que el presidente tiene que saber, tiene que escucharnos, y por sobre todo tiene que respetar la voluntad de un pueblo”, y agregó:

“Tal vez es épico lo que vamos a hacer y lo queremos hacer porque la sociedad y todos tenemos algo de impotencia con la situación”.

“Cuando el Presidente notifique en contra de la obra o pidiendo esta evaluación que es inviable, y que es un no encubierto, ahí recién nos sentaremos a discutir y ver que vamos a hacer. Por supuesto que vamos a ir a defender el resarcimiento histórico de nuestro departamento, porque Malargüe viene retrasado con varias cuestiones –como la 7.722– y el subdesarrollo que nos generó a lo largo de los últimos 15 años”, concluyó Ojeda.

“Todavía Malargüe no tiene gas. Somos el productor número 1 de gas del país, Capital Federal abre su hornalla, calientan su comida por el gas de Malargüe, y Malargüe no tiene gas. En algún momento, uno tiene que pegar el portazo en algún sentido, y Malargüe lo va a pegar”, concluyó.