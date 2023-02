Luis Petri más comprometido que nunca con el cambio de Mendoza

Fuente: CiudadanoNews

Con contundencia y en tono muy crítico, Luis Petri ratificó que no se baja y que participará en las PASO del 11 de Junio dentro de Cambia Mendoza, lo expresó en entrevista exclusiva con Ciudadano News donde expresó:

"Yo me comprometí con los mendocinos, asumí un compromiso hace más de un año y yo soy fiel a mis convicciones y creo que hay muchísimo por hacer en la provincia de Mendoza, creo que hay muchísimas cosas por cambiar, que los mendocinos están exigiendo un gobierno de diálogo que gobierne con firmeza y transforme la provincia de Mendoza y por eso voy a competir en las PASO y si los mendocinos me votan voy a ser el próximo gobernador de Mendoza".

Al ponderar las decisiones electorales que asumen los mendocinos ante las delicadas cosas que le pasan a la provincia, dijo: "Yo creo que la gente es la que elije elección tras elección y veo en muchísimos mendocinos ganas de cambiar y de renovar la propuesta política, que vengan nuevas personas y nuevas ideas. Si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir obteniendo los mismos resultados decía Einstein y no se equivocaba cuando lo decía", expresó el precandidato a gobernado

Luis Petri también comentó: "Claramente Mendoza tiene que cambiar porque la pobreza aumenta, porque el empleo no crece, porque la matriz productiva está estancada, porque vemos como cae el turismo, porque vemos que Mendoza tiene un potencial y una riqueza enorme pero muchas veces no se aprovecha y porque hay muchas obras que no se concretan como por ejemplo: Portezuelo del Viento o áreas que tienen que mejorar como la seguridad".

Sus críticas no bajaron los decibeles, a la hora de señalar el estado que se encuentran en la provincia la seguridad, salud y educación ya que Petri expresó: "Tienen que mejorar las condiciones macroeconómicas para que la economía de Mendoza se recupere y para que pueda generar empleo." expresó el candidato.

"Hay cuestiones como la seguridad, la salud y la educación que primordialmente son competencia de la provincia y allí hay muchísimas cosas por hacer para evitar la deserción educativa, para avanzar con la calidad educativa, para tener una educación que forme para el trabajo y le de oportunidades reales a los jóvenes una vez que terminen la secundaria, si es que no deciden continuar con sus estudios universitarios".

"Qué distinta sería por ejemplo nuestra educación pública si desde primer grado hasta quinto año se enseñase de manera obligatoria inglés y que posibilidades laborales le daríamos a los chicos a la hora de insertarse en el mercado laboral, en una provincia que es receptiva de turismo internacional para encontrar oportunidades en la gastronomía, en la hotelería o en los servicios turísticos", finalizó Luis Petri.

Producción periodística: Daniel Gallardo.