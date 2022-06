Luis Petri: “Estoy trabajando para que volvamos a ser alternativa a nivel nacional”

El ex diputado nacional Luis Petri, precandidato a gobernador de Mendoza, aseguró en una entrevista con El Interactivo que se encuentra trabajando "para que volvamos a ser alternativa a nivel nacional, volvamos al Gobierno en el 2023".

El mendocino señaló que se encuentra recorriendo la provincia: "Creo que es importantísimo escuchar a los mendocinos, escuchar el padecimiento y angustia que tienen porque la plata no alcanza, por la inseguridad, porque no se crean puestos de trabajo".

Respecto a la situación actual del país, Petri señaló que no existen propuestas que alienten a la esperanza, poniendo como ejemplo el deseo de emigrar de los adolescentes argentinos. "No me resigno, no quiero despedir a mi hijo dentro de 3 o 4 años, que actualmente tiene 15 producto de que la Argentina no garantice un plan de vida", afirmó.

“El otro día estuve en un galpón de empaque de ajo en Guaymallén, uno de los más grandes de la provincia, el empresario me decía ‘gracias a Dios no tengo deuda con los bancos’. En el mundo las empresas para crecer, para incorporar tecnología y aumentar capacidad instalada toman créditos blandos a tasa fija, que saben que los van a poder pagar y eventualmente que así harán crecer la empresa", ejemplificó el ex diputado.

"En Argentina esto no ocurre. Los empresarios le escapan a un financiamiento de diez años que no saben si van a tener que dejar la empresa en el banco. Esto afecta y atenta contra las empresas que están y también con la capacidad de captar inversiones en un mundo globalizado", criticó.

En cuanto a su precandidatura, Petri adelantó que todavía no se comunica con Omar De Marchi. "Me pone contento que participe y coordine la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en el interior del país. Omar es una persona muy capaz, no he hablado eso con él, imagino que sigue en pie su candidatura a gobernador. Todo me hace suponer que sí, pero esto se lo tienen que preguntar a Omar", señaló.