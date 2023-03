Los gastronómicos piden clausurar el bar en el que trabajaba la moza golpeada

Luego de la golpiza que sufrió la moza Agustina Tramontana en un bar de la calle Arístides Villanueva en la madrugada del pasado martes, este jueves 16 de marzo el gremio de los gastronómicos, UTHGRA Seccional Mendoza, publicó un comunicado en el que le pide a las autoridades que controlen a los locales para que cumplan con la normativa laboral.

Además, se informó que mañana viernes 17 se realizará una marcha en Martínez de Rosas y Arístides Villanueva “para decir basta" de trabajo en negro y pedir la clausura del lugar de comidas.

El comunicado

Tras detallar el hecho, en el escrito se asegura que la víctima de la agresión “está en la informalidad, sin garantías ni derechos laborales; que labura en una calle en la cual se incrementó el turismo, así como también el trabajo ‘en negro’”.

"Con todo esto es hora de decir BASTA al pensamiento empresarial de dejar al trabajador para el último, del recambio de trabajadores, de no respetar las jornadas laborales, de no respetar los francos, los contratos de eventualidad, etc", continúa el documento.

Además, en el escrito se indica que en Mendoza "el control gubernamental sobre estos comercios y bares no existe" y se pide que se termine con la situación. "Este ejemplo nos dice que llegó la hora de terminar con la tolerancia y naturalización del trabajo informal", se agrega.

Por lo sucedido y de conocer las condiciones en la que trabajaba la joven, el gremio expresa que es necesaria “la clausura de establecimientos con informalidad".

Y tras explicar el marco legal que rige la actividad, solicita “que se cumpla esta norma sancionada y promulgada, ya que es la espada para combatir el trabajo informal".

También se destaca que durante 2023 Mendoza es ‘Capital de la Armonía Gastronómica’, distinción otorgada por la Academia Iberoamericana de Gastronomía, por lo que se entiende que “este hecho aberrante no puede volver a pasar. Debemos generar un cambio rotundo en donde se termine definitivamente la confusión del ‘dar trabajo’ con aprovecharse de la situación económica de miles de mendocinos”.

“Debemos generar un cambio rotundo en donde se termine definitivamente la confusión del ‘dar trabajo’ con aprovecharse de la situación económica de miles de mendocinos. Es hora que empecemos a fomentar el trabajo registrado a empleadores y trabajadores; es hora que se garanticen los derechos de seguridad social que todo trabajador debe tener.”, se expone finalmente en l comunicado de UTHGRA Seccional Mendoza.

Cómo se manejó el gremio con la víctima

Con respecto a lo sucedido con Tramontana, el coordinador de la Seccional Mendoza, Emiliano Tejada, señaló que desde el primer momento en el gremio intentaron acompañarla, además de brindarle “asistencia legal gratuita y el uso de nuestra obra social", de la que va a poder disponer para consultar sobre su estado de salud.

Así lo indicó Tejada a Ciudadano News, y sobre la protesta de mañana explicó: "Vamos a ir con el pedido de la erradicación total de los abusos de empleadores, clientes y hasta compañeros de trabajo. No queremos naturalizar la violencia y por eso también pedimos para que se termine con la informalidad".

"Por lo general sabemos que tienen a chicos tres o seis meses en período de prueba y ninguna ley avala esto".

Y concluyó: "Todo trabajador tiene el derecho de tener una ART y una obra social. Por eso pedimos también la clausura que está amparada por la ley para brindarle resultados al trabajador que exige sus derechos"

