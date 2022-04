La UCR prepara un proyecto para generar empleo PYME

Lisandro Nieri, diputado nacional de la UCR por Mendoza, indicó en el streaming El Interactivo de Ciudadano News, que la UCR va a presentar un proyecto de empleo pyme. “Lo que nosotros estamos haciendo es el proyecto que propone el aumento de mínimo no imponible y una actualización por índice de inflación. Es algo que se hizo en el 2017 y lamentablemente en las primeras medidas de este Gobierno se retrocede. Proponemos llevar esa detracción a 40 mil pesos por empleo, hasta 25 empleados. Eso va a permitir bajar el costo laboral fuertemente en empresas de hasta 25 empleados y hasta 100 empleados la baja es bastante menor.”



Según explicó el funcionario, desde el partido identificaron una altísima presión impositiva, con altos costos laborales y alta informalidad por lo que cada vez hay más empleo no registrado. “Es la registración de empleo, muchos tienen trabajo. Tenemos más de 6 millones de asalariados registrados pero también 3 millones de trabajadores no registrados. Lo que proponemos es que crezca el empleo registrado. El empleo no registrado está concentrado en sectores de la población con menor nivel educativo, en jóvenes menores de 24 años. A través de costos laborales más chicos, más acordes a lo que es Latinoamérica, que tenemos costos laborales de 22%, en Argentina llegan al 34,6%”.



El proyecto tiene como eje un costo fiscal que sea razonable para la sociedad en general, a través de eficiencia, de generación de registración de empleo y que se pueda trabajar en el gasto con la responsabilidad que debe hacer un administrador.



“En Argentina el trabajo no registrado está estancado hace más de 10 años. En Latinoamérica, Ecuador lo ha logrado bajar 10 puntos; Chile y Brasil 6 puntos; y Perú 7 puntos. Nosotros entendemos que tiene vinculación directa con la pobreza y que esto es una medida, no es la única y el Gobierno debe dar previsibilidad y dejar de estar proponiendo nuevos impuestos”, remarcó el diputado.



El escrito será presentado en ambas cámaras, pero teniendo en cuenta que toca el tema impuestos, el tratamiento corresponde que se inicie en Diputados. “Entendemos que tenemos números que hay que trabajar con el interbloque y bloques minoritarios. Hay que descomprimir presión impositiva. Lo que hay que hacer es que las empresas del Estado no tengan déficits fenomenales”, cerró Nieri.