La lucha de la artista visual Cristina Eliana Pérez tras la destrucción de su obra

La artista visual Cristina Eliana Pérez, quien también es música, cantautora e investigadora artística, dialogó con Ciudadano.News a raíz de los destrozos realizados en la muestra 8M Manifiestos Visuales en el espacio cultural Luis Quesada, en el edificio del Rectorado de la UNCuyo este lunes.

Cristina es la autora de la obra El velorio de la cruz, una de las obras que fue destruida por un grupo de fanáticos religiosos.

La artista, al respecto de lo sucedido, comentó: “El velorio de la Cruz es una obra que forma parte de una serie que se llama La cruz, el cuerpo y el rito y que fue expuesta en su totalidad; son 10 obras que por primera vez se expusieron en el año 2002 en el Museo del Área Fundacional".

"Esta pieza, en su proceso de creación junto con las otras, ya que se trabajaron durante dos años, representa un diálogo a través de la producción simbólica con un tema que estaba investigando y que investigo constantemente que son los sincretismos religiosos, fiestas religiosas que aún perduran en las comunidades andinas, y que se valen de distintos elementos para ornamentar los santuarios", comentó la artista.

Cristina también explicó: "El tema me apasiona y para entenderlo y plasmarlo he viajado bastante. La obra además está entrecruzada con nuestra historia de mujeres, con los que nos ha pasado históricamente en la lucha por los derechos de igualdad de género, de diversidades y de disidencias. Toda mi obra está atravesada por estos conceptos".

"La pieza se llama El velorio de la cruz porque existen ceremonias y rituales con simbologías muy poderosas. Desconocemos mucho de nuestra historia originaria y siempre hemos tenido distintos cruces coloniales. La idea es que yo retomo todo eso y lo reelaboro en mi obra, es una propuesta personal. No es un libro de historia, es una propuesta reflexiva que va cruzando elementos y haciendo un nuevo discurso, algo que evidentemente no se comprende", comunicó la artista visual.

Cristina también explicó: "La elección de sincretismos religiosos para nutrir mi obra, así como la representación del cuerpo desnudo que además es una metáfora en mi obra. Siento que esto es algo que nos debemos como sociedades, poder enfrentar y poner en la mesa las cosas que nos suceden".

"Los textos que acompañan la exposición importan porque la percepción de cada uno responde a un contexto, a una experiencia de vida, entonces si se profesa una fe o un marco de creencias, tenemos que poder entender que en el siglo XXI que la convivencia es fundamental, debido al discurso de tolerancia y a la acción de entender al otro. La violencia nunca es una respuesta que genere paz", comentó.

Fuente: Instagram @faduncuyo

"Cuando recibí la noticia de que la obra había sido destruida fue un shock, no quería creerlo, me parecía una broma de mal gusto. Sabía que habían mandado comunicados y habían expuesto en las redes que iban a ir a rezar y si es lo que sentían me parece bien. Pero de ahí a los insultos, las palabras, la violencia contenida, habla de intolerancia de poder convivir con lo diferente", reflexionó Cristina.

Y agregó: "Un fanático de cualquier cosa o ámbito va a defender de modo irracional la carencia de la racionalidad. 'Hago esto porque sí, porque lo creo y nada más', piensan".

"Cuando fuimos al Rectorado junto a mis compañeras de las muestra discutimos sobre la posibilidad de tomar los pedazos de las piezas e irnos, sobre todo porque el mensaje necesario es que frente a un golpe, las cosas no quedan allí. La violencia no termina con todo, en todo caso trasciende a través de la continuidad de la muestra, decidimos mantenernos en pie de lucha", aportó la artista en diálogo con este medio.

"Militar la obra es exponer estas verdades incómodas y caminar en una línea que pretende que se respeten los derechos de las mujeres, que paren los femicidios, las atrocidades y la violencia. No podemos negar que hubo destrucción de obras y ese es un acto simbólico, no me gusta, lo desaparezco, eso no es una respuesta dentro de la democracia", comentó.

Cristina Pérez finalizó: "El renacimiento de la obra es justamente la respuesta espontánea de juntar los pedazos y hacer resurgir la fuerza del significado de la obra, el postulado de la obra. No sabía qué iba a suceder, estaba junto a los pedazos y sentí que esas partes, esos fragmentos querían volver a ser una unidad, algo que permitiera trascender la violencia y constituirse otra vez en una fuerza".