El miércoles desde las 14, en la Comisión de Transporte, continuará el debate de la norma que propone la tolerancia cero de alcohol al conducir.

Entre los proyectos que se encuentran en estudio, los impulsados por el diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) y María Lujan Rey (PRO) establecen la prohibición a los conductores de todo tipo de vehículos para circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

En tanto, la "tolerancia cero"; con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados que la normativa actual que permite el 0,5 de alcohol en sangre.

Rechazo mendocino

José Zuccardi, presidente de la Coviar, dialogó con El Interactivo de Ciudadano News (de lunes a viernes a las 12), donde explicó: “Es incipiente el tratamiento en Diputados de una ley que plantea el alcohol cero. Nosotros pensamos que esto es grave para los argentinos, porque la bebida nacional es el vino”. Para el dirigente, “llevar a tolerancia cero implica cambiar hábitos alimenticios y culturales. El lugar que deja el vino en la mesa lo ocuparían bebidas azucaradas que son nocivas a la salud y que harían un daño. Por eso planteamos que con la tolerancia de 0.5 de alcohol en sangre, no hay accidentes por debajo de eso, sino por encima”.

Ese 0,5% es lo que la Corporación apoya. “Que eso se mantenga”, continuó Zuccardi, “estamos dispuestos a asumir que la edad a partir de la cual se permita el 0.5 sea mayor, es decir evitar en el grupo de jóvenes que son los de más riesgo. puede ser a los 21 o 25 años. Pero es importante entender que además de defender a nuestro trabajo defendemos la salud y la calidad de vida de la población. Nuestros enólogos no podrían ir a trabajar, los turistas no podrían visitar bodegas, la gente no podría conocer nuestros restaurantes en conjunción con el vino”.

Zuccardi agregó que “El gobernador apoya la iniciativa de un proyecto de consenso que permita no cambiar los hábitos culturales de la población. Creo que hay proyecto de algunos legisladores mendocinos que aumentan las penas, eso también se puede hacer, aumentar las penas en casos de accidentes donde la gente supere el 0.5 o el límite que se establezca. Pero es mirar el problema en general y cuidar la calidad de vida de la población y posibilidad de trabajo de todas las zonas vitivinícolas del país”.

Beatriz García, presidente de AEGHA, por su parte indicó: “Desde AEGHA decimos que afecta al turismo enológico, que en este momento tiene preponderancia en la provincia. Desde la gastronomía estamos impulsando desde hace años el foro de identidad argentina, de donde salen productos identitarios, e indudablemente uno de los ejes fundamentales es el maridaje con nuestro vino”.

Además, explicó que “La degustación no hace más que educar, es una forma de probar una experiencia donde está la posibilidad de conocer más y nunca supera los límites que están puestos. También perderíamos uno de los ejes de la gastronomía tanto citadina como de bodega”.

“Apoyamos totalmente una ley de consenso que permita que las personas puedan degustar. Aparte, la degustación es libertad, puedo probar un vino con un producto, darme cuenta del sabor que tiene otro vino con ese mismo producto. No podemos hacer una limitación e ir a los extremos, porque nos saca libertad. Ser educado es tener equilibrio”, concluyó la referente gremial.