Juntos por el Cambio se niega a modificar las PASO

Sobre dos temas políticos que enfrentan aún más a oficialismo y oposición, se refirió ante Ciudadano News el Diputado Nacional Ricardo Buryaile.

El primero, es el proyecto de ley sobre humedales, postergado hasta la próxima semana el despacho de comisión y donde el legislador es el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Buryaile recibió amenazas frontales contra su vida y las de sus hijas.

Ricardo Buryaile detalló sobre este incidente: "Las amenazas que recibí las tomo como gente que está fanatizada, que tiene intolerancia política y que no le interesa escuchar la verdad y que está dispuesta a todo con tal de imponer sus ideas o sus intereses. Me sorprendió, lo que más me preocupó fue la amenaza a mis hijas, pero bueno lamentablemente uno se pone a pensar que en esta actividad que transitoriamente desarrollamos estamos expuestos a estos casos. Tengo los cuidado necesarios, no tengo custodia, pero hice la denuncia correspondiente".

El otro proyecto de ley es la iniciativa oficialista de anular las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la que el legislador radical de Juntos por el Cambio, dijo: "El gobierno hoy, pretende que ya lanzado el proyecto electoral modificar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. No se puede vivir cambiando las reglas del juego de acuerdo a si se va a ganar o perder una elección. Le quita previsibilidad al país, le quita seriedad al gobierno y a al proceso electoral".

"Juntos por el Cambio va a defender las reglas de juego que están y que por ahora siguen vigentes, vamos a tratar de concientizar a los legisladores que están en duda. Y si creemos todos que es una cuestión que hay que cambiar lo haremos de cara al 2025, pero el problema del gobierno es que se ve perdiendo las elecciones. Nuestra estrategia es respetar las reglas del juego, consolidar nuestro bloque, conseguir los aliados y hablar con los que están en duda para que nada cambie. Argentina pierde credibilidad si se adelantan las elecciones", finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.