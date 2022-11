José Zuccardi: "No apoyamos la tolerancia cero, queremos una ley completa que abarque todo"

Para la Corporación Vitivinícola de Argentina (COVIAR) la media sanción a modificaciones a la ley de tránsito bajo Alcohol Cero, no modifica nada, debido a que seguirán las tragedias en las rutas y además esto dañará al enoturismo, a la gastronomía y la costumbre sana de cada encuentro de familia.

Las expresiones fueron vertidas por el titular de COVIAR, José Zuccardi quien expresó: "Desde la vitivinicultura apoyamos una ley de seguridad vial, pero una que abarque la problemática completa, es decir que tome los aspectos educativos, de penalización y de medición. No estamos de acuerdo con la tolerancia cero.

Al referirse a lo que afecta esta ley el empresario bodeguero manifestó: "Nosotros entendemos que esta ley afecta las libertades de los argentinos, tomar una copa de vino en las comidas es parte de nuestra cultura y de nuestra alimentación. Ir a un régimen de tolerancia 0no va a evitar ningún accidente porque promete algo que no va a ocurrir, estamos legislando sobre el grupo sobre el cual no corre sangre. Los accidentes se producen por encima de 0,5 % de alcohol permitido".

"Es una ley que no soluciona ningún problema, por eso nosotros nos oponemos y además creemos que para muchas actividades como las relacionadas con la gastronomía, la hotelería, el enoturismo es una legislación nociva y que perjudica al total de la información", explicó Zuccardi.

Sobre lo que la industria del vino del país espera de Senadores y el camino de la justicia, que no descarta el sector, afirmó: "Creo que ahora le toca a nuestros senadores de las regiones vitivinícolas defender la posición y ojalá se pueda revertir en el senado que sería lo razonable. Por otro lado esta es una ley inconstitucional, establece una tolerancia cero y no hay ningún aparato que no tenga un margen de error, es una ley inaplicable".

Cuando Ciudadano News le preguntó a Zuccardi que espera COVIAR del gobierno mendocino al respecto, señaló con: "Mendoza tiene que defender la calidad de vida de los mendocinos y los Argentinos, una copa de vino en las comidas es calidad de vida".

Al respecto de la inexistencia de controles y aparatos para cumplir con la Ley, denunció: "Hoy ni siquiera hay aparatos para controlar, esto prueba que hay que tomar el tema integralmente porque no se da una solución para la problemática que se pretende resolver".