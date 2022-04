Javier Milei en Mendoza: el Partido Demócrata se acoge bajo el ala libertaria

Roberto Ajo, presidente del Partido Demócrata, celebró la visita del economista Javier Milei a Mendoza y sostuvo que "es una gran alegría de tener un referente nacional que exprese cabalmente las ideas que nuestro partido siempre llevó adelante”.

El demócrata aseguró que hay plena coincidencia con el diputado bonaerense para los tiempos que vienen en la política provincial y nacional. De hecho, el sábado habrá una reunión para concretar el apoyo a la candidatura presidencial de Milei.

“El liberalismo tiene como condición sine qua non no gastar más de lo que se produce y entra, achicamiento del estado, ver el tema de subsidios a fondo, en este país si no se hubiera despilfarrado y gastado los dineros públicos como ha hecho durante 40 y 50 años no estaríamos en esta situación", apuntó Ajo.

"Un gobierno liberal eso no lo hace ni lo permite, por eso estamos convencidos de que es la salida del país una figura como Javier Milei que tiene en claro cuáles son las herramientas para que la inflación de una vez por todas sea erradicada del país", finalizó.