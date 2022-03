Inseguridad: legisladores del Frente de Todos piden respuestas al Gobierno

Los bloques de senadores y diputados del Frente de Todos mendocino exigieron al Gobierno que remueva de sus cargos al ministro de Seguridad Raúl Levrino, al subsecretario de la misma cartera, Néstor Majul, y a la cúpula policial encabezada por el comisario Marcelo Calipo. El reclamo se da en el contexto de creciente inseguridad que atraviesa la provincia desde hace algunas semanas.

Según explicaron los legisladores opositores este martes, tomaron la decisión de exigir medidas luego de que el titular de Seguridad ignorara por un mes las citaciones de la Legislatura. Asimismo, señalan que el nuevo jefe de Policías "ha mostrado no estar a la altura de las circunstancias".

"Hemos tomado la decisión de pedirle al gobernador la renuncia inmediata del ministro de Seguridad Levrino, junto con todo su equipo de seguridad y la cúpula policial. La inseguridad está fuera de control en Mendoza. El ministro de seguridad sigue sin aparecer en la Legislatura, ha pasado más de un mes desde la última citación" señaló el presidente del bloque de senadores Frente de Todos, Lucas Ilardo.

En el mismo sentido, el senador provincial y presidente de la Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano, denunció falta de planificación estratégica en la gestión del gobernador Rodolfo Suárez.

"Pedimos la renuncia de Levrino principalmente por la escalada de violencia que se viene dando en la provincia de Mendoza ante la falta de planificación estratégica del gobierno provincial en materia de seguridad, ante la falta de sensibilidad de parte de las autoridades. El presupuesto de seguridad es el más bajo de la historia”, apuntó.

Otro de los que se pronunciaron al respecto del pedido del Frente de Todos mendocino fue el diputado Néstor Márques, integrante de la Bicameral. "Sabemos que los mismos vecinos hicieron una investigación a través de las redes sociales que terminó con la detención del asesino del trabajador de Cuyoplacas, entonces, si los vecinos pueden hacer una investigación, ¿dónde está la inteligencia del Ministerio de Seguridad", cuestionó el legislador.

Por último, Ilardo acusó que el ministro Levrino ocupa el cargo por su relación personal con el gobernador y recordó algunos casos recientes de inseguridad en la provincia. "No hay otro motivo para que Levrino esté en ese lugar, que no sea el de ser amigo de Suárez. El 911 funciona mal, no funcionan las cámaras, los móviles policiales no pasan la RTO. El 911 no funcionó no solo en el caso de Florencia Romano sino tamibén en el caso de la familia venezolana que no fue atendida y falleció por inhalación de monóxido de carbono", puntualizó.