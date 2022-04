Iglesias: "Lo de Lobos es un aviso para todos los gobernantes"

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, habló de la condena a su antecesor, Luis Lobos, quien fue trasladado al penal de San Felipe para cumplir de forma efectiva la condena de cuatro años y medio por fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel.

En declaraciones en Metaverso, conducido por Rebeca Miranda y Gabriel Landart en FM 91.7, Iglesias manifestó que "lo de Lobos es un capítulo triste que prefiero olvidar o por lo menos dejar pasar porque uno no puede concentrarse siempre en el pasado", reflexionó.

Y amplió: "Lo de Lobos es lo que no hay que volver a repetir, es un municipio al servicio de los intereses personales y sectoriales que no cumplía sus funciones básicas", ya que "en ese tiempo Guaymallén prestaba el servicio de recolección con entre 12 y 15 camiones, hoy tenemos cerca de 30 camiones, las obras públicas estaban paradas, no había inversión, era todo negocio, acomodo, beneficio y partidismo, lo que pasó con él es un mensaje para los anteriores, para los actuales y futuros gobernantes".

Eso se debe a que "cuando uno está en la funciona pública, administra fondos públicos y uno puede hacer con su sueldo lo que considere conveniente, pero con los fondos públicos no, tiene que tener el mayor sentido común para aplicarlo a lo que corresponde, por supuesto que hay errores, pero no confundir errores con una arquitectura delictual como la que hubo en Guaymallén", expresó.

Eso significa que "tenía una pata en el Consejo Deliberante, había 150 empleados de planta y 450 adscriptos que no iban a trabajar, por eso todo lo eliminé y en la planta del Consejo hay unos 90 empleados. Por eso, en Guaymallén hay 800 empleados nuevos y gran parte de ese recurso se volcó a obras y sin endeudar al municipio", afirmó.

Cumbre sobre cambio climático

Iglesias es uno de los invitados a la Cumbre Mundial de Alcaldes y contó: “Se realizará en octubre en Buenos Aires, la misma se desarrolla cada tres años y es presidida por algún alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo, que hoy es el de Londres".

“En estas cumbres se aborda un tema que afecta a todos pero que fundamentalmente afectará muy gravemente si no se toman las medidas, algunas de las cuales afortunadamente ya están en marcha, para morigerar, mitigar el cambio climático, disminuir gases de efecto invernadero, y esto se hace a través de planes de acción local", explicó.

En todo el mundo las acciones las llevan a cabo los municipios, intendencias, alcaidías, pero "los financiamientos de los presupuestos son internacionales, vienen a los países o en algunos casos a las provincias", sin embargo, "no llega fluidamente a quienes verdaderamente hacen la inversión cotidiana y realizan los mayores esfuerzos en pro de mitigar ese cambio y llegar a un efecto de carbono neutralidad.

En varios departamentos de Mendoza, en Guaymallén "hacemos separación de residuos con distintos modelos, algunos lo hacen en origen, que tiene un alto nivel de rechazo, nosotros lo hacemos en puntos verdes yendo con nuestros recuperadores urbanos casa por casa".

Y amplió: "En este momento estamos construyendo un centro verde con fondos municipales y el presupuesto para la primera etapa es de 30 millones de pesos, cuando sabemos que hay fondos nacionales e internacionales dispuestos a invertir si hay vocación y aliviar de esa carga al municipio, porque aparte de eso, los municipios ponemos también la logística".

“Entonces, se solicita que esos programas sean evaluados y también financiados, sino llegará un momento donde emplearemos más recursos para hacer estas tareas y vamos a tener que dejar de hacer otras”.

Con respecto a si hubo cambios en el cambio climático con la incorporación desde 2019 a Buenos Aires a la cumbre mundial, Iglesias reconoció que "muchísimos municipios se han ido incorporando lo que se llaman planes de acción local, que es lo que cada uno puede hacer en su territorio y lo que está haciendo. En ese marco, nosotros ya lo hemos hecho, varios municipios están haciendo inventario de gases de efecto invernadero, dónde y cómo se producen para ver cómo podían mitigarse".

Sin intendentes peronistas

Al consultarle por la ausencia de intendentes peronistas en la cumbre, el intendente de Guaymallén dijo: "No se por qué no van, otros municipios también están trabajando, creo que los 18 municipios estamos trabajando, conozco experiencias de Lavalle, Maipú, San Rafael", por lo tanto, no creo que no hayan sido invitados pero en esto no puede haber diferencias partidarias".

“Cuando vemos lo que pasó en Corrientes con los incendios podemos ver que algunos funcionarios no están a la altura de la circunstancias, en estos momentos veo un poco más de apertura del gobierno nacional pero hasta ahora ha sido muy parcial la mirada que han tenido", concluyó.