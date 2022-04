El exintendente de San Carlos y actual diputado provincial de la Unidad Popular, Jorge Difonso, presentó la propuesta para atrasar una hora los relojes en Mendoza, que va sumando adhesiones.

Según manifestó, su objetivo es aprovechar más la luz solar y ahorrar energía durante los meses de otoño e invierno. En ese sentido, Beatriz García, astrónoma e investigadora del Conicet, habló en El Interactivo, que se emite por Facebook y Youtube de Ciudadano News, sobre el huso horario actual "cambiar la hora conviene, porque es organizar la vida los más posible a las hora solar".

Por otra parte, la investigadora expresó que "no son cambios drásticos, sino usar la hora que nos corresponde por posición geográfica, de ninguna manera es la que está coordinada por el -3". Y amplió: "Se divide a la Tierra en 24 franjitas, que son los husos horarios, cada huso tiene 15° y se cuentan desde Greenwich. Porque cuando los seres humanos comenzaron a viajar más y comerciar con lugares más distantes, saber en qué hora uno trabaja es útil".

"Ahora, si uno organiza a la Tierra en franjas horarias está hablando en el sentido de que los relojes tienen que cambiar, tengo que tratar de que ese huso que corresponde a iluminación solar, longitud que es la coordinada geográfica que coincide con los círculos de los husos horarios. Argentina está centrada en el huso -4. Eso significa que la hora solar es tal que el sol sale y se pone y tiene una cantidad de horas en la mañana, otras en la tarde y un mediodía, ya que es el momento de máxima altura del sol", dijo.

En tanto, García manifestó que “la propuesta de aplicar el huso horario correcto, acomodado a la posición geográfica es intentar que el mediodía del sol esté cerca del mediodía que marca mi reloj", para eso, "tenemos que estar en el huso que corresponde a la longitud geográfica, ese huso no es el -3, porque corresponde a todo el este de Brasil".

"Argentina está en el -4 y una parte, la patagónica, está en el -5. El -3 es muy inadecuado y tener dos horas para un país que no es tan extenso en longitud tampoco tiene mucho sentido", reconoció la investigadora.

Al detallar las diferencias, García expresó que “si hay que elegir un huso horario para todo el territorio a partir de determinar la hora legal en Argentina es la que corresponde al huso -4. Un caso que todos los habitantes del este conocen es de Chile, que tiene una parte en el -4 y una parte en el -5".

"Sin embargo, Chile elige como hora legal el -4 y modifica su horario en el verano, se corre hacia el este, porque los días son más largos y uno puede hacerlo. Lo hace para aprovechar las tardes de verano donde la mayoría transcurre sus vacaciones y quiere atardecer prolongado, pero es para recreación. Pero cuando hay pocas horas de luz solar, no se puede tener un atardecer prolongado, no tiene sentido, sí tiene sentido levantarse de día, con el huso -3 nos estamos levantando de noche", completó.

Para cerrar, García manifestó que "no es normal que nos levantemos de noche, ya que nuestro cuerpo no está adaptado a la nocturnidad, sino a entrar en funcionamiento cuando sale el sol, por lo que me tengo que levantar para rendir bien con el sobre el horizonte, sino voy a estar de malhumor, cansado, se van a producir accidentes de tránsito, me cae mal el desayuno y demás", concluyó.