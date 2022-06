Home office: los "otros dolores" que dejó la pandemia de coronavirus

El trabajo remoto que se intensificó con la pandemia de COVID-19 llegó aparejado de beneficios para los trabajadores, pero también de problemas posturales debido a la cantidad de horas que los trabajadores pasan frente a sus computadoras. Miopías, tendinitis, contracturas y problemas posturales son consulta frecuente en las salas médicas.

En este marco el programa Metaverso de Ciudadano News, dialogó con el kinesiólogo y osteópata Juan Martín Mariano, quien expresó: "Es notable en el consultorio, ya el uso de tablet, computadoras había hecho su diferencia en la consulta y ahora el trabajo remoto, con lo que incluyó irse a su casa, no llevarse el sillón adecuado para la computadora, no tener las condiciones que la oficina brindaba, la postura correcta para hacer determinada tarea, estar bien sentados, codos apoyados, monitor bien enfrente y no a un costado, eso en casa a veces no lo tenemos, estamos en una mesa y silla común y todo esto en el consultorio se ve reflejado".

“La tendinitis de muñeca, todas las contracturas en el antebrazo que terminan en epicondilitis, el famoso codo de tenista, epitrocleitis, todo relacionado con el miembro superior que puede arrancar en la parte derecha de la cervical, el del trapecio, tendinitis de hombro, codo, muñeca y mano, todo lo relacionado con el sobre uso", explicó el profesional de la salud.

Mariano también comentó: “Empiezan las molestias, tienen dolor muscular o un dolor en un trayecto que no lo ha tratado, por el miembro superior pasa el plexo braquial que viene de las cervicales, a veces es un dolor que tiene un recorrido, a veces una mano fría que tiene un déficit vascular, por la posición o una contractura, la mano se empieza a enfriar, los dedos se empiezan a hacer un poco más blanquecino, a veces tenemos una mano más fría que la otra, son síntomas de alteración que puede estar causado por un atrapamiento nervioso o una contractura muscular".

Y para finalizar señaló: “Lo importante es hacer una consulta precoz para que eso no llegue a peores”.