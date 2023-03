Gustavo Soto: " una economía con 20 tipos de dólar no puede funcionar"

Fuente: Producción Ciudadano News

Gran parte de la producción agroalimentaria del Valle de Uco se siente perjudicada, no solo por situaciones adversas de la climatología, sino por la confusa situación de la economía de Argentina y el incumplimiento en tiempo y forma de compromisos asumidos por funcionarios nacionales.

Aspecto destacados ante Ciudadano News por el Intendente de Tupungato, Gustavo Soto: "Desde el punto de vista climatológico hemos tenido daño por la helada y por el granizo. Se está cosechando desde el mes de diciembre que llegaron los primeros duraznos, las cerezas y estamos ahora en plena cosecha de uva.

Soto también apuntó: "Tenemos muchas complicaciones pero desde el punto de vista climatológico hemos sido bendecidos, pero bueno la cuestión comercial es muy complicada, es un año con mucha incertidumbre que se ve muy potenciado por un 'no plan económico', que no sabemos cuál es. El ministro Massa calculo que de buena fe anuncia cosas, pero no se concretan. Recién hemos recibido a finales de enero lo que se anunció en octubre cuando las heladas, es decir, cuatro o cinco meses después".

"Hoy se anuncia un dólar Malbec y no se entiende cuál es el tema. El vino tiene stock entonces tiene que ser continuado por mucho tiempo, no nos pueden poner cuatro o cinco meses de un dólar especial. En definitiva una economía con 20 tipos de dólar no puede funcionar", manifestó el jefe comunal.

El jefe comunal, también señaló cómo lo puntualizado perjudica a corto plazo toda la producción agroalimentaria: "Un país que no crece, que no tiene dinero, logra que la producción tupungatina que se consume en el país se vea perjudicada. Como por ejemplo la nuez no tiene mercado y se desplomaron los precios porque la gente no tiene dinero y debido a sus precios nadie la puede consumir. El durazno de transporte también ha visto desplomarse su precio, se mantiene más o menos el de conserva porque tiene otro proceso y es un poco más largo".

Y Soto continuó: "El ajo que exportamos a Brasil no lo podemos mandar porque le ponen tantas trabas a los exportadores que andar gambeteando a la AFIP para poder trabajar, algunos tienen que caer en la irregularidad, en la informalidad para exportar los volúmenes que se producen".

Finalmente el intendente de Tupungato explicó: "En cuando a la uva y al vino necesitamos procesos mínimos de dos o tres años, entonces no puede sobrevivir un país así. Han explotado el mercado interno porque la gente no tiene dinero para sobrevivir y han explotado el mercado exportador porque le ponen tantas trabas que no es atractivo para nadie".

