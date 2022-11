"Guerrero del Silencio" el libro sobre Esteban Bullrich se presentará en Mendoza

El comunicador Pablo Sirvén presentará un libro con la verdadera historia de Esteban Bullrich en la Fundación Mendocinos por el Futuro ubicada en Martínez de Rosas 337 de Ciudad, en conjunto la periodista Cristina Pérez.

Al respecto Sirvén comentó en entrevista con el programa Metaverso por Ciudadano News: “Es mi noveno libro, es el más movilizarte porque las condiciones tan particulares de Esteban que está inmovilizado por completo, solo mueve algunos músculos faciales, sus ojos pero el libro si bien cuenta sus padecimientos, está puesto más en sus logros, que son sorprendentes".

Pablo Sirvén también comentó: “Es una conversación atípica, de alguien como nosotros con alguien que perdió esa capacidad entonces, distintas cosas, comunicación gestual, esperar con paciencia que él vaya componiendo sus palabras, respuestas e la tablet, no tener ese vacío que cuando hay un silencio algunos nos ponemos nerviosos, la urgencia, la ansiedad, sino también saber degustar ese momento, hablar también para que él pueda dar una respuesta sencilla de sí o no."

"Su inteligencia está intacta pero tarda en el hecho de tener que hacerlo letra por letra. De todos modos, hice un epílogo muy sugestivo, lindo, porque le propuse un juego de comunicarse con los argentinos dentro de un siglo y se tomó unos días pero lo hizo”.

Además Sirvén se animó a contar intimidades de la publicación que describe uno de los momentos más duros de Esteban Bullrich: “Él cuando se enteró que tuvo esto, tuvo una etapa de gran angustia y bronca porque es una enfermedad muy cruel, porque uno va perdiendo la energía de los músculos, que quedan desconectados del cerebro”.

“Después de ese período de gran angustia y bronca vino la aceptación, es una persona y su familia de mucha fe y dijo, yo tengo que averiguar cuál es el sentido de esta cruz que tengo y lo viene averiguando y viene realizándose, no solo porque se convirtió en el principal vocero de ELA en Argentina."

"La enfermedad es poco frecuente pero hay muchos casos de los que nadie se ocupa, porque los laboratorios no les es rentable, a los políticos no les da voto entonces, hace falta una cara conocida y él encarna eso, y su voz llega incluso a Estados Unidos, a la FDA, la agencia de alimentos y medicamentos para decir que los remedios experimentales que dejen que los pacientes los usemos porque no tenemos tiempo, es una enfermedad en algunos casos que va rápido y es terminal, no tiene cura”, relató el comunicador.

Además con respecto al ELA y a la postura de Bullrich, Sirvén explicó: “Esteban dice que sí tiene cura pero que todavía no ha sido descubierta y por eso, a través de dos organizaciones, una de Estados Unidos y otra de Argentina está juntando fondos para promover la investigación, abrir un centro integral de tratamiento y por otro lado, si bien renunció a la banca del Senado en diciembre del año pasado, su vocación política está intacta".

"Twitter es ideal porque son mensajes cortos, precisos y le da al gobierno pero también a sus compañeros, al internismo, en estos días que dijo que falta mucho para las elecciones y nos tenemos que poner a arreglar los problemas del estado, para eso nos votan y que está un poco perdida esa idea tanto en el oficialismo como en la oposición”.

En cuanto a lo que se generó en la gente con respecto a la imagen de Esteban, Sirvén explicó: “Bullrich supo romper la grieta con su situación porque se pone en un lugar muy original y otra cosa interesante, una sociedad castigada provincia la economía, por la inseguridad, el poco aliciente productivo, la falta de trabajo, la cantidad de malas noticias.

"Dentro de un contexto muy escandaloso, con muchas imputaciones y chicanas, cuando Esteban pone un tuit o un Instagram se viraliza inmediatamente, desde su silencio y sin embargo, la sociedad voltea la cabeza y mira hacia él."

"Es interesante cuando él pone un mensaje la cantidad de comentarios que hay, hay que gente que dice que es bueno, que es morbo, compasión y no, es como decir necesitamos más gente que piense así y que aporte para bajar un poco esto y decir, lo que decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas".

"Pelear está bien, somos latinos, sanguíneos, pero no podés estar como está la política hace más de 10 años, cambiando gobiernos, esto incluye oficialismo, oposición, derecha, izquierda, todo igual, en esa manera muy destructiva de hacer política no hay grieta”.

“Él desde un lugar de no especulación, quién puede pensar que está especulando, él tenía una carrera muy interesante, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue diputado, senador, le ganó a Cristina Kirchner en 2017, una persona de 53 años con una carrera muy interesante."

"Entonces, toda esa frustración por un lado de estar como fuera de juego y no estar fuera de juego inspira e interpela, porque dice yo perdí la mayoría de las capacidades pero las dos o tres que me quedan las voy a usar a full entonces, es una persona muy activa paradójicamente, una persona que dice muchas cosas”, comentó el destacado periodista.

Pablo Sirvén no deja de sorprenderse con las actitudes de Estaban y al respecto explica: “Él en ese sentido de no perder la sonrisa, de ser gracioso, bromista, el viernes no me entero por él que irá a Coldplay, le digo menos mal que soy periodista y tengo otras fuentes, le dije no dejas de sorprenderme y me mandó el emoji de la risa, no deja de perder el humor y no deja cada día de pensar y hacer cosas".

Es un apasionado por la política, los jóvenes, se reúne, se mandan mensajes, le hizo una carta abierta hace muy poco, sigue activo”.

“Haber escrito este libro fue una experiencia que me cambió comentó el periodista porque tengo muchos libros de comunicación, de televisión, también muy buenos entrevistados en mi programa de La Nación +, algo que preparo con mucho placer las entrevistas para que no sean interrogatorios sino conversaciones fluidas y hay personas muy interesantes pero el hecho de estar expuesto tantos meses al mismo tema".

"Los periodistas lo que hacemos es salir y entrar de notas, temas, nunca nos quedamos mucho con nada, vamos y venimos, el hecho de estar con un libro de estas características me hizo irlo a visitar muchas veces , mucho, y esta distancia que tratamos de mantener los periodistas con las fuentes, con los temas para no involucrarnos, en un caso como este, en un punto necesitas la empatía y entonces te interpela todo el tiempo lo que está pasando".

"Desde un punto de vista humano, era un tema que necesita mi empatía y eso se fue dando en el fluir de tiempos, el libro salió y lo seguí visitando, seguimos en contacto y siempre sigue siendo periodísticamente muy interesante, él sigue siendo un personaje que la gente mira y que los medios estamos mirando”, dijo Pablo Sirvén.

Al ser interrogado por periodistas de Ciudadano News al respecto del periodismo actual, Sirvén comentó: “No lo veo nada bien, no es una época buena ni feliz del periodismo argentino, muy cruzado, embanderado por la grieta, muy permeado por las redes sociales, puntalmente Twitter es muy arbitraria, y todo eso está afectando en el periodismo tradicional”.