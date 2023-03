García Zalazar criticó a De Marchi en su último discurso como intendente

Fuente: Ciudadano News

Tadeo García Zalazar dio su último discurso de gestión ante el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. El intendente logró una nutrida concurrencia de funcionarios municipales, legisladores provinciales, dirigentes políticos y público del departamento, y en ese contexto realizó la apertura del período ordinario de sesiones del cuerpo.

En el acto, el funcionario resaltó lo realizado en sus años de gestión, la que culminará a fin de año, pero, también, Zalazar expresó que su administración deja un plan de obras que ya comenzaron ejecutarse, y resaltó que el otro legado de gestión es la transparencia y la austeridad que él heredó de las gestiones de Cesar Biffi y Alfredo Cornejo.

Luego de su discurso habló con los medios entre los que se encontraba Ciudadano News y allí resumió su gestión, habló del porqué resalta transparencia y austeridad, se refirió a su futuro político y hasta lanzó una estocada a Omar De Marchi.

Fuente: Ciudadano News

En este contexto, el intendente de Godoy Cruz comentó: "Hacemos un balance muy positivo, si bien somos conscientes de que siempre se pueden hacer muchas más cosas desde el punto de vista de la gestión pública, hemos hecho un breve repaso de los 7 años y medio de gestión y de acciones que tenemos proyectadas para los próximos meses".

"Lo primero es que cumplimos nuestro compromiso con la ciudadanía, nosotros hicimos una plan de gobierno en el 2019 y se han cumplido los objetivos que nos planteamos en ese momento y tenemos una gestión con un plan de obra público ambicioso, con una acción ambiental muy buena, un gestión eficiente de los recursos, cuentas públicas ordenadas y muchas cosas para la inclusión social de nuestra población" explicó Zalazar.

El funcionario también expresó: "En materia de transparencia se hace un ranking todos los años en donde se evalúan los 3 o 4 municipios más grandes de cada provincia. Nosotros durante 5 años consecutivos hemos estado entre los primeros puestos de ese ranking nacional y el segundo punto tiene que ver con la administración".

"La administración de los fondos, no tener deudas, tener superávit todos los años y tener un plan de inversión pública fuerte hace que eso sea importante. Además eso lo hemos capitalizado, el municipio tiene más equipamiento y de mejor calidad, hemos comprado maquinarias para obra pública, hemos cambiado el parque de tecnología que tiene que ver con el interior del municipio, hemos comprado vehículos eléctricos como nuestra flota de tránsito y todo eso es hacer buenas inversiones", manifestó García Zalazar.

Fuente: Ciudadano News

"Este municipio en el 2015 tenía 1.900 empleados y hoy cuenta con 1.700, hemos hecho más acciones con menos gente lo que implica más eficiencia, más tecnología, más innovación y es un desafío mantener ese nivel de acción con buenos servicios", se enorgulleció el entrevistado, quien además aportó: "Tenemos 3 o 4 hitos muy importantes como y la compra del Cine Teatro Plaza, la recuperación de Bodega Arizu que es patrimonio histórico nacional, donde dentro de unos días vamos a estar inaugurando la nave principal que se podrá utilizar como un centro cultural y un museo del vino. Vamos a seguir trabajando fuertemente en el patrimonio".

En cuanto al año electoral el funcionario manifestó: “Como muchos argentinos, estamos esperando un cambio de rumbo en la política nacional, hay un gobierno que no logra controlar los indicadores económicos y macroeconómicos como son la inflación y la falta de crecimiento del país. La verdad que es un desastre la economía a nivel nacional y los productos que nosotros tenemos no sólo hablo del vino exportable, sino también de todas las Industrias del Conocimiento ven imposibilidades de exportar sus servicios por la inflación y por el dólar".

Fuente: Ciudadano News

En cuanto a su carrera el funcionario comentó: "Mi futuro político me encontrará trabajando en apoyar a la gestión pública. La idea es terminar el año con un buen desempeño electoral de nuestro partido a nivel de los 18 departamentos y a nivel provincial, donde queremos que Alfredo Cornejo sea nuestro próximo gobernador".

Finalmente y con respecto a Omar de Marchi, líder del PRO local que amenaza con partir Cambia Mendoza, Zalazar dijo: "Me parece que está dando señales de que no quiere ir por adentro, el fin de semana cerraron listas en 7 departamentos y no presentó ninguna y a mí, por lo menos, me hace ruido que alguien que quiere ser gobernador no presente listas en varios departamentos, está medio flojo de papeles".

Producción periodística: Daniel Gallardo.