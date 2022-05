Fuerte operativo en una escuela mendocina por amenaza de tiroteo

La Policía de Mendoza realizó un operativo en el Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP) luego de que un alumno realizara amenazas contra compañeros y la institución.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a Ciudadano News que a primeras horas de la mañana, personal policial se presentó en el lugar para tratar de identificar si dentro del establecimiento hay algún artefacto explosivo y armas.

El comunicado de la escuela

"En virtud de haber tomado conocimiento de mensajes expresados en las redes sociales, que podrían significar un riesgo para los/las integrantes de nuestra Comunidad Educativa, queremos informarles que las autoridades de la Fundación Nuestros Niños – Colegio I.S.E.P. han arbitrado el protocolo correspondiente que implica la Denuncia de los hechos a las autoridades pertinentes quienes se encontrarán realizando durante el día de mañana (lunes), acciones tendientes a garantizar la seguridad de los/las estudiantes y el personal docente y no docente en todos los Niveles".

"Agradecemos desde ya su comprensión y colaboración al respecto", cierra el comunicado que emitió la institución.

Las amenazas

"Me cansé de que me hicieran bullying por todo este tiempo en la secundaria, el lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias", escribió el joven. Tras una serie de comentarios de los compañeros, el estudiante volvió a comentar: "Solo esperen hasta el primer recreo a ver si soy tan 'fantasma'".

Dentro de los comentarios amenazantes se puede leer: "Emmel, abre la puerta, sabes que de todos modos encontraré la forma para poder entrar".

El joven agregó: "No voy a parar de seguirte hasta que pagues con sangre y lágrimas el daño que me has hecho, tus entrañas van a decorar tu habitación, las paredes se van teñir de rojo, porque a donde sea que vayas, yo te seguiré, nunca estarás solo".

"Argentina recordará para siempre el lunes 30 de mayo como la mayor de las tragedias antes nunca vistas por el ser humano", se puede ver en otro de los mensajes.

Los mensajes intimidatorios no culminaron ahí, ya que el supuesto agresor manifestó que "todo se hará realidad incluyendo la bomba que voy a plantar el lunes 30 de mayo". Ante esta situación el propio ministro de Seguridad, Raúl Levrino, intervino para brindar por la seguridad de los alumnos.