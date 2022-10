Denuncian un hecho de discriminación en la UNCuyo

Un lamentable episodio ocurrió cuando se jugaba un partido entre los equipos de hándbol femenino de la UNCuyo y el club Gimnasia y Esgrima.

El hecho puntual y denunciado al que tuvo conocimiento Ciudadano News, se produjo cuando en la gradería del lugar estaba observando el encuentro Joaquín González, novio de Martina Morales Neumann, quien es jugadora del equipo de Lobo del Parque.

Joaquín se vio sorprendido por un guardia de seguridad quien le comunicó que debería retirarse del lugar. El muchacho le preguntó el motivo, obteniendo como respuesta que "su aspecto físico lo colocaba en sospecha". Ante la sorpresa, el novio de Martina se identificó y dio los motivos por los que se encontraba allí, aunque de todos modos habría sido obligado a retirarse del complejo deportivo.

De acuerdo a lo narrado por Martina, lo que sobrevino después fue más grave: "Cuando junto a mis compañeras de equipo fuimos a narrar lo ocurrido a la entrenadora y dirigentes de la UNCuyo, recibimos como respuesta justificada del procedimiento, que había sido solicitado ante el aspecto sospechoso que presentaba Joaquín".

"No nos quisieron recibir la denuncia por discriminación y eso solo sucedió un día después cuando presenté por escrito ante la secretaría de deportes de la UNCuyo”, agregó la joven.

Mi novio, explicó Martina, "es un reconocido guardaparques en el Parque Nacional Aconcagua. Quien tomó una icónica foto del Cerro Aconcagua con el cóndor y el zorro que tendrá lugar permanente en el Senado de la Nación" y agregó: “A modo de reflexión quiero destacar varias cosas, primero que es muy importante como ciudadanos estar informados de cuáles son nuestros derechos y cómo actuar frente a este tipo de situaciones y, por otro lado, recordar que de ninguna manera podemos normalizar, aceptar este tipo de hechos y dejarlos pasar".

"Me parece que tenemos que reflexionar y entender que estas cosas no tienen que pasar más, que no podemos tratar así a las personas por su color de piel, por su aspecto físico, por su pelo o su vestimenta y que muchísimo menos lo debemos permitir en un ambiente deportivo donde hay educadores que tienen que pregonar con el ejemplo”, puntualizó Martina.

Por su parte la respuesta del director general de Deportes, Recreación y Turismo de la UNCuyo, Fernando Martín comentó: “Lo que hemos hecho como autoridad de Deporte de la universidad es elevar la denuncia al área de legales para dar una respuesta. Desde muestro lugar pedimos las disculpas correspondientes y repudiamos todo acto de discriminación. Hemos hablado con la empresa de seguridad para que el empleado se vea notificado porque la idea es que esto no vuelva a suceder”.

“De nuestra parte trataremos de convocar a la deportista para hablar personalmente y hacerle saber que no estamos de acuerdo con lo sucedido ese día”, finalizó Fernando Martín.

Producción periodística: Daniel Gallardo.