Frecuencia Frecuencia Local Kids 2022 consagró a sus ganadores

Frecuencia Local Kids, el evento organizado por La Coope y Matias Zambroni, coronó a los ganadores del certamen. La gran final se llevó a cabo en el Teatro Imperial.

Los jóvenes finalistas interpretaron temas como "We are the champions" de Queen, "My Heart Will Go On" de Céline Dion, "Dame Fuego" de Attaque 77, "La Triple T" de Tini, "Inocente" de la Delio Valdez, "Tren del Cielo" de la Sole, con los que deleitaron a los presentes en el recinto maipucino.

La ganadora del certamen fue Alma Mallea, quien se coronó campeona en la competencia de canto. Como premio, la niña se llevó una considerable suma de dinero en efectivo y podrá grabar si propia canción y videoclip. El tema sonará en La Coope.

El podio de ganadores lo completaron Facundo Salas y Juan Manuel Gutiérrez, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Los jurados de Frecuencia Local Kids

David Bolzoni – Músico – Productor

José Luis Lombardo – DALE PLAY

Alejandor Donadel– WARNER Music

Oscar Neri - UNIVERSAL Music

Alberto Moles – PopArt

Cristian Fraga - PopArt

Matías Anastasio - PELO Music

Diego Moscheni – PELO Music

Laura Carubin – Cantautora

Martín Daga – Músico - Productor

Pablo “Don Torres” - Cantautor – Productor

Marcelo Yúdica – PIRCA Records

Gustavo García – SONY Music

Javier Pozo – S-MUSIC