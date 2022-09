Evacuaron las sucursales del Banco Nación por amenza de bomba

Debido a una llamada indicando sobre un artefacto explosivo en una sucursal del Banco Nación, se procedió a evacuar las que se encontraban en la zona de la Ciudad de Mendoza.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria, indicó cómo será la continuidad en las sucursales: “La actividad ya fue recuperada con normalidad, más allá de las demoras que generaron esta espera, mientras policía especialista en explosivos revisaba cada uno de los edificios involucrados".

Giménez explicó que "fue entra las 10 y las 12, pero ahora llevamos este mensaje que ya está todo normalizado en las cuatro sucursales, ya se atiende desde las 12:15".

El secretario general de La Bancaria reconoció que “no debería haber inconvenientes, ninguna repercusión en cuanto a la continuidad operatoria para mañana, los cajeros automáticos se recargarán con normalidad, no debería haber inconvenientes para que este martes se desarrolle una jornada normal".

Para cerrar, Giménez contó que “no habíamos tenido un episodio de estas características, o sea en los últimos 8 años no hubo una situación similar a la que tuvimos que vivir hoy día. Me parece que estos hechos no pueden quedar sin el castigo correspondiente, porque, sino que caemos en que mañana cualquiera se le ocurre hacer una llamada de este tipo y obstaculizas la atención y las calles que se decidieron cortar”.