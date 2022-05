En la tarde de este lunes 30 de mayo la familia de Giuliana Lucoski comunicó de manera oficial que la ex Reina, pasó a una sala común del Hospital Central.

La joven se encontraba desde hace 22 días en terapia intensiva, luego del accidente que sufrió junto a su novio el médico cirujano Ricardo Luna. Esta noticia fue muy alentadora para su recuperación. Su hermano Nicolás Lucoski, habló con los medios locales y luego de escribir en Twitter la noticia, sostuvo que vivió junto a sus cercanos, momentos muy difíciles: "Apenas llegué al hospital me dijeron 'tu hermana no está más', porque llegó sin vida. Yo me desgarré por dentro, sentí el dolor de perder a alguien. Pero al lunes siguiente, cuando la vi, me volvió una fortaleza y dije "va a salir", más allá de que siempre se subestima la positividad cuando ves a alguien tan así, pero es increíble que ahora esté acá. No sé de dónde sacó tanta fuerza. Sé que ha estado toda la provincia pendiente, rezando por ella, mandando buena energía".

Asimismo, el joven destacó: "Yo no sabía que iba a tener tanta trascendencia, pero siempre se acercó gente que sabía que yo estaba aquí afuera, a tomar un café a traerme cosas para ella. Ayer vino un chico que se llama Fausto y me dejó una cartita y esas cosas muestran cómo se unió la gente para sacar a mi hermana adelante. Y eso es lindo, es lindo".

Finalmente, manifestó que sus padres están mucho mejor: "Es mucho progreso en poco tiempo, pero estamos llevando la situación de la mejor manera".