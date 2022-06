Escándalo con Bonarrico: senadores de la oposición se retiraron del recinto

Por la polémica que se generó con lo sucedido con el exsenador Héctor Bonarrico, los senadores del Frente de Todos se retiraron de la Legislatura provincial. Este martes, desde el oficialismo acusaron de espectáculo mediático a la oposición luego de que se fueran del recinto.

El PJ mendocino denunció penalmente por averiguación de delito a Héctor Bonarrico, luego de que se informara del acuerdo entre el Gobierno y una fundación del pastor por 18 millones de pesos. El decreto se anuló luego de que el líder del partido MASFE asegurara que el pago había sido una promesa a cambio de que bajara su candidatura.

Lucas Ilardo, senador provincial y presidente del bloque del Partido Justicialista por el Frente de Todos, manifestó: "Porque está protegiendo y encubriendo un posible hecho de corrupción, serio que es la compra de un legislador entonces el Gobernador está protegiendo un posible hecho de corrupción y Suárez ha roto la institucionalidad.

Entonces mientras tenemos en la provincia situaciones dificultad absoluta donde no hay remedios oncológicos de los set en el sur, donde hay un conflicto con los anestesistas que no se resuelve, donde la inseguridad no va para más, ningún ministro asiste a la Legislatura pero aquí ya es el colmo porque estamos hablando de un posible caso de corrupción", reconoció.

Por su parte al momento de tomar la palabra Martín Kerchner, presidente del bloque de senadores de Cambia Mendoza, expresó: "Como siempre el show y la ciencia ficción sobre lo que pasa en la realidad en la calle, en la falta de gasoil, en los problemas en la Argentina para tirar bombas de humo sobre algo que ya está aclarado en proceso de análisis de la Justicia y se han dado todas las respuestas inclusive".

Es más, "el mismo Senado hizo un pedido de informe que lamentablemente el mismo justicialismo se negó nuevamente a dar información, sobre todas las gestiones de 10 años para atrás", y amplió: "Solo caprichosamente habló del 2016 para acá que no tenía justificativo, presentaron de nuevo los mismos proyectos que la semana pasada que se aprobaron".

El senador provincial dijo que es "lamentable que insistan sobre lo mismo permanentemente, porque evidentemente necesitan hacer un show para no hablar de el problema del gasoductor Néstor Kirchner y de todo lo que pasa en la Argentina de verdad", concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo