Escándalo Bonarrico: "Si el gobernador no conocía el acuerdo, alguien debe renunciar"

Héctor Bonarrico.

Héctor Bonarrico, el ex senador que logró un acuerdo para que el Estado le entregara 18 millones de pesos a su fundación, emitió un comunicado criticando al Gobierno por anular el convenio y anunciar que lo denunciarían por intento de fraude a la administración pública.

"Me sorprende que el gobernador Rodolfo Suarez dijera que 'no estaba al tanto' del acuerdo al que había arribado, no con un dirigente político, sino con un ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed", apuntó el pastor.

"Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador", denunció.

En el escrito, Bonarrico aseguró que los fondos "serían destinados a distintos programas sociales educativos y de apoyo a las comunidades evangélicas de Mendoza".

El pastor asegura que pretendía que el dinero fuese "directamente y no a través de una estructura estatal" a la ayuda social. "Dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección 'interculto' para que yo ocupara el cargo de director", relató.

"Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear", agregó Bonarrico.

Además, el ex senador aprovechó la oportunidad para criticar a la dirección de Género y Diversidad, un tópico con el que generó distintas polémicas durante su paso por la Legislatura.

"El gobierno provincial destina millones de pesos en otras direcciones que también generan programas para diversos destinatarios: por ejemplo, la dirección de Género y Diversidad, que tiene un presupuesto anual de $70 millones con los que sí se pagan sueldos a funcionarios y empleados públicos, pero cuyo destino no se audita cada tres meses como sí se hace en el caso de los fondos derivados a las fundaciones", enfatizó.

"Es por eso que me sorprende la actitud del gobernador Rodolfo Suarez de derogar un decreto que iba destinado a financiar programas educativos y de ayuda social a través de las iglesias evangélicas, que cumplen un rol tan importante en la sociedad como cualquier otro culto religioso, agregó en el comunicado.