En Mendoza y varias provincias: emiten alerta amarilla por intensas nevadas

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas indicaron que durante este fin de semana habrá descenso de temperatura que provocarán nevadas en la zona de la Montaña. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este sábado sendas alertas amarillas por nevadas intensas no solo en Mendoza, sino también para otras provincias argentinas.

Hoy la jornada se presentará con el con un cielo mayormente nublado, frío y ventoso, con un marcado descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sudeste con precipitaciones aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera.

Además, habrá ingreso de masa de aire polar. La máxima no superará los 12º C y la mínima los 6º C.

Ye para este domingo, estará mayormente nublado, frío y ventoso, con lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Nevadas en sectores del Valle de Uco, sur provincial y precordillera, sector norte.

La temperatura máxima será de 8º C y la mínima de 3º C.

Alerta amarilla

El SMN emitió un alerta amarillo por nevadas intensas en la zona cordillerana de Mendoza. Además, para todo el territorio del Neuquén, las regiones de General Roca y El Cuy, en la provincia de Río Negro.

También se emitió una alerta amarilla por vientos que afectarán la zona cordillerana de La Rioja, Oeste y Centro de Catamarca, extremo Oeste de Tucumán y una pequeña región del Sur de Salta.