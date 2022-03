El sueño de los héroes

Seguramente no los ves, ni siquiera sabes sus historias y el peso de sus decisiones. Fatigan diariamente las mismas calles cansadas, no están sobre ellos las marquesinas del éxito, tal vez porque no patean bien una pelota o no ventilan sus escándalos para consumo miserable.

Claro, están hechos de otra madera. Ahora, en este momento, están organizando cómo y cuándo se trasladan a Ucrania, para salvar vidas. Allá donde nadie quiere estar, donde el fuego y la destrucción se mezclan con los gritos, el hedor de las fosas comunes, su misión encuentra seguramente dolores inenarrables, pero en algún punto deben encontrar el estadio más alto y más noble de la especie humana.

Grupo unión Fénix

El grupo, nos cuenta Guillermo Arana Leyton, “surge por un grupo de rescatistas con los que he trabajado en distintas partes, gente que tiene vasta experiencia, hemos estado en Haití, Chile, hemos compartido situaciones bastante especiales en catástrofe”. Hasta ahora han debido actuar en terremotos, fenómenos naturales, incendios de gran magnitud, y en su caso especial también se dedica al rescate en minería subterránea.

Por ello formó parte del rescate de los 33 mineros en Copiapó, por ejemplo, con un grupo que se llamaba 33, no por el número de los rescatados, sino porque en su código interno 33 significa urgente, inmediato. Le han tocado de las buenas y de las otras, como en Cajamarca, en el norte de Perú, “que me tocó trabajar en el rescate de cuatro mineros que fallecieron y quedaron atrapados, tuvimos que ir a rescatar los cuerpos a los cuatro días”.

Sobre los integrantes, explica que “hay bomberos, enfermeros, bomberos de la Policía también que se sumaron, que estamos viendo cómo podemos incluirlos para que se les brinde la autorización. Nosotros nos vamos contactamos con la embajada de Ucrania y formalizamos enviando nuestras hojas de vida. Somos un total de 25 voluntarios”. Entre ellos, está su hija Mercedes, también bombero voluntario, al igual que otros dos hijos. Guillermo viene de formación militar, en la Fuerza Aérea Argentina, y luego abrazó con fuerza su vocación de rescatista.

“De Mendoza somos cerca de ocho los que tenemos la posibilidad latente de ir, se oficia por una visa diplomática para que podamos viajar, hemos estado armando ya todo lo que tenemos que llevar para para poder trabajar allí, vamos a trabajar con una suerte de anillo de seguridad”, eso significa que cada vez que les activen un anillo de las Fuerzas Militares de Ucrania, se les va a brindar apoyo para que desempeñen su tarea. Gran parte de su capacitación también tiene que ver con trabajar en estructuras colapsadas, y eso estima que “va a ser lo más laborioso en ese sector”.

Bajo perfil

Como se dijo al principio, resulta curioso conocer tan poco de ellos, pero tienen sus razones: “Siempre hemos tenido perfil bajo –agrega Guillermo-, no hemos pedido nunca nada, estamos en disponibilidad de la embajada Ucrania para que nos activen, calculamos que nos van a activar si ellos quieren en una semana y media”.

Acostumbrado a las situaciones extremas, anticipa que “esto es totalmente distinto, vamos a estar sometidos a una presión extraordinaria, que es el estar sintiendo de cerca proyectiles de todo tipo, pero con la esperanza de que por lo menos, podemos ir a dar una respuesta de vida a la gente que le esté pasando mal”.

¿De dónde se saca la energía para encarar estas misiones, estos desafíos? ¿Qué condición humana tan extraordinaria se porta para que, en serio, la vida de otros valga arriesgar la propia? “Te diré qué es lo que nos motiva: me acompaña parte de mi familia, y sabés que tengo tres hijos que son bomberos y rescatistas”, una de ellas es la hija que será parte de esta misión.

Los recuerdos de todo ese dolor vivido también se hacen presentes, al pasar, cuando menciona “Imagínate nosotros en Chile, al tercer Día (terremoto de Concepción) el olor de la carne corrompida, de la gente que íbamos a recuperar los cadáveres”, cuestiones para las que también se preparan, en lo que llama “clarificar el alma”.

En la última comunicación del grupo explicó que desde la “Embajada de Ucrania viendo los pasos a seguir del Grupo Unión Fénix de Rescatistas Bomberos, me comentaron que ya había en lista de evaluación 15.000 inscripciones de voluntarios, pero de estas personas somos muy pocos médicos, enfermeros, rescatistas y bomberos, casi el total piden ir a combatir. Respeto la voluntad de ayuda, pero creo que lo primordial es salvar vidas, somos 30 voluntarios con el afán de proteger la vida”.

Guillermo Arana Leyton habla con pasión de su trabajo. Siempre lo hizo, al menos en estos pocos años de relación periodística y de admiración por su vocación inquebrantable.

Nunca cae en golpes bajos, en la impresión fácil, y se explica perfectamente: es tan intenso lo que hacen que no habría modo de transformarlo en otra cosa. Lo banal no tiene lugar cuando se salvan vidas.

Me quedo con mil preguntas para hacer, que tal vez sean a la vuelta. Una de ellas es “¿qué haría si tuviera enfrente a Putin, a los Putin de este mundo, que mandan a matar a los que ellos van a rescatar.

¿Qué le diría?”.