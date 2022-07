El proyecto mendocino que busca recuperar el tren de pasajeros

Mendoza busca recuperar el tren de pasajeros y por este motivo charló con Metaverso de Ciudadano News, Adolfo Bermejo, diputado nacional del Frente de Todos.

En este marco, el funcionario comentó: "Estuve la semana pasada con Martín Marinucchi, presidente de Ferrocarriles Argentinos, acercamos un proyecto que habíamos presentado a fin de año apenas asumimos, que era la creación de un régimen de fortalecimiento y recuperación de la industria ferroviaria argentina. Presentamos el proyecto tratando de buscar incentivos económicos para las empresas metalmecánicas vinculadas al rubro ferroviario, reintegro fiscal, como para abrir un espacio en el Congreso de la Nación y empezar a abocarnos a eso. Me dio una gran sorpresa la semana pasada porque iba con la idea de pedirle al presidente que el tren de pasajero que ya llegó hasta Justo Daract pudiera llegar a la estación de Gutiérrez, en Maipú, a Mendoza. El presidente de Ferrocarriles me dijo que tenía eso en sus planes y que posiblemente a fin de año, principio del que viene el tren de pasajero ya esté llegando a Mendoza".

Bermejo también aclaró: “También hablamos de otras líneas como la Sarmiento, que ingresa por Alvear y atraviesa San Rafael y el sur provincial con otro proyecto y otra posibilidad, también hablamos del tren de Las Arenas, que conecta Lavalle con Rosario, Santa Fe, una salida importante. Hablamos de trenes turísticos como el Ferrotuors, un paseo que hoy va desde Canota, Maipú hasta la plaza de Chacras de Coria y un proyecto que esta misma gente está recorriendo que es el de alta montaña, también hay una traza que estaría medianamente en condiciones como para instalar un tren turístico en la zona de montaña".

El diputado explicó: “Volvimos de Buenos Aires, hemos quedado en contacto y seguramente en los próximos días comienzan las inspecciones de la traza a Mendoza para poner rápidamente en funciones el tren de pasajeros y que de Retiro a Mendoza sea un hecho concreto".

Con respecto a si la obra es un proyecto o se va a transformar en un hecho, Bermejo dijo: "Las inspecciones de las trazas lo que pueden llegar a modificar es quizá un poquito la fecha por eso hablamos de un margen de fin de año y primero meses del año que viene pero lo bueno es que es una decisión política, está contemplado en el presupuesto de ferrocarriles, las autoridades nacionales quieren que el tren llegue a la provincia así que, esto es lo más trascendente y más importante y lo bueno para la provincia. Las inspecciones lo que empezarán hacerse a partir de esta semana y la idea es que en la Estación Gutiérrez, Maipú pueda haber una visita del presidente de Trenes Argentinos donde quizá esto se pueda ver plasmado en una acta, en algún escrito que pueda firmar ahí con autoridades provinciales y departamentales , un encuentro que esperemos sea pronto".

Y con respecto a las demoras de la obra explicó: "Por lo que hablé, el material rodante ya está encaminada la compra para este circuito y él habló de fin de año, quiero tomar la prudencia de lo que escuché en esa reunión porque había técnicos y gente especializada que hablaron de entre diciembre y los primeros meses, quiero tomarme la licencia de decir que no más allá de marzo podamos tener el tren de Mendoza a Retiro Dios quiera así sea y lo he visto manifestado en una voluntad política del gobierno nacional y que se pueda concretar".

En el tema de inversión el diputado del Frente de Todos manifestó: "No conozco la inversión, no conozco el presupuesto, no se habló de números porque me imagino que todo esto está sujeto a los que se encuentren en la traza. Sí me aseguraron que la partida para la compra del material rodante y para la reconstrucción donde haga falta la tienen, porque vienen llegando a Justo Daract y con el mismo espíritu y fuerza quieren hacerlo con la provincia de Mendoza".

“El tren de carga que hoy solo llega a Palmira, y esto también tiene que ver con la llegada del tren al Sur, ya que un flete de San Rafael a Buenos Aires era más caro que de Buenos Aires a Europa entonces el tren de carga también permitirá para una economía regional como la nuestra poder encontrar también una salida y Dios quiera que en algún momento podamos vincular el tren al Pacífico, a los puertos chilenos, porque en algún momento el trasandino llegaba hasta el puerto de Valparaíso", finalizó el funcionario.