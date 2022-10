El Partido Verde de Vadillo se despegó de las amenazas a Macri

El 1 de septiembre personal de custodia de Mauricio Macri denunció que el expresidente fue amenazado de muerte a través de su cuenta de Twitter.

El usuario @Luisanfer2442 publicó el 30 de agosto: "¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y la mierda que lo rodea?". Se trata de una cuenta ya deshabilitada. Por los datos que mostraba, pudo saberse que el usuario se llama Luis Fernández, y que tiene 50 años.

En las últimas horas, se realizó un allanamiento en Guaymallén, provincia de Mendoza, en el domicilio de Fernández, que se encuentra con un proceso en la Justicia Federal por las amenazas de muerte Mauricio Macri. De acuerdo a la información, esta persona estaría ligada al Partido Verde.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, el legislador mendocino Mario Vadillo aclaró: “Es importante aclarar a la ciudadanía que recibe esta noticia que el Partido Verde no estaría de alguna manera involucrado a un atentado, una amenaza a un expresidente como Mauricio Macri, lo que es aberrante para nosotros. Desde ya cuando pasó el caso de Cristina Kirchner nosotros también salimos a rechazar cualquier tipo de violencia".

Vadillo indicó que "el Partido Verde es un partido ecologista, nada de violencia es lo que tiene en sus bases", por lo que "queremos aclarar es que a nuestro bloque se lo ha querido asociar a un candidato que hemos tenido en las elecciones en donde salimos tercera fuerza de la provincia de Mendoza".

Por lo que decimos que "este Luis Fernández, los datos que tenemos en nuestra base de datos no coinciden tanto en domicilio y DNI que fue presentado por la prensa. Lo que hemos pedido a la Junta Electoral, cuando se hace la ficha limpia, que en Mendoza es normal, los candidatos no tienen que tener prontuario judicial", explicó el legislador.

Además, "nosotros votamos la ley de ficha de limpia, como también la de boleta única, son herramientas muy grandes para la democracia, para darle transparencia", y en este caso, "esta persona que puede ser un homónimo, sin embargo, acá hay una intención política de determinados medios de querer mezclar la figura de un partido político como instigador a un magnicidio”.

Ante la consulta, si conoce a Luis Fernández, respondió: “Este Luis Fernández, que presenta la prensa en la foto, yo no lo conozco, no obstante como es una foto muy imprecisa, como también fue impreciso el allanamiento en donde no se encontró nada ni siquiera se lo ha puesto en prisión, es decir, no había nada. Cuando hay un allanamiento y no le encuentran nada a alguien que atentó, obviamente que estamos en presencia de un perejil que de una persona que es una amenaza seria a un expresidente".

Vadilllo fue contundente con sus declaraciones al decir que "nosotros desterramos estas cosas que han pasado en el país y que ahora justo con la película 1985 que nos trae a la memoria, lo que fue la violencia política en el país, la cantidad de víctimas que dejó y ahora más que nunca tenemos que dejar de jugar a la grieta con estos temas. Son muy delicados”, completó.