El legado que Rodolfo Suarez busca dejarle a su sucesor

Fotos | Mariana Santarosa

El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo una entrevista exclusiva con Ciudadano News en la que manifestó que el legado que le dejará a su sucesor pasa por millonarias inversiones mineras, petroleras y un giro a la matriz productiva con fuertes inversiones de cannabis medicinal.

Con la mirada en el 2023, puramente político, por las elecciones presidenciales y de gobernador, y dentro de ese ámbito convulsionado dentro del PRO, Suarez expresó: "Buscamos mantener sensatez con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), más estando dentro de un mismo espacio político, ya que nosotros somos parte de una coalición a nivel nacional, que no creo que Mendoza sea el lugar de discordia, porque lo que se está jugando del destino de la Argentina y en Mendoza se puede competir en las primarias dentro del mismo espacio político como me ocurrió a mí cuando competimos con Omar De Marchi. Eso después nos permitió ir juntos y marcar un triunfo contundente. Cuando hay diferencia, hay que dirimirlas en las primarias, creo que es la mejor forma".

El Gobernador destacó: "Tenemos boleta única, tenemos todas las garantías para que haya un proceso electoral con todas las reglas claras para que compita quien quiera competir, no como está ocurriendo en otras provincias que están eliminando las PASO, que van a ley de lemas, que son sistemas electorales totalmente anacrónicos”.

Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza

Cannabis

Suarez estuvo durante la mañana de este martes en el lugar donde comenzará a fiscalizarse la producción de cannabis en la provincia, que podría en algún momento ser un punto de cambio para fortalecer o dar un giro a la matriz productiva provincial. Con respeto a eso, el mandatario manifestó: "Hemos inaugurado este laboratorio de cannabis donde vamos a poder determinar, en esta primera etapa, cuáles son aquellas variedades o plantas que se adaptan a nuestro territorio, tanto al aire libre o en lugares cerrados, que no son invernaderos, con luces artificiales. Cuando nosotros sepamos cuál es la que mejor se adapta, porque las plantas de cannabis absorben tanto lo que hay en el suelo como en el aire. Además, son distintas las variedades, entonces nosotros tenemos todas la aparatología con todos los instrumentos para determinar esa calidad".

“Todos aquellos que vengan a invertir les diremos, esta es la variedad que mejor se adapta a Mendoza y que tiene mejor rendimiento, que también se adapta a la ley", sostuvo.

El gobernador reconoció: "Hay muchas multinacionales que ya han presentado proyectos, lo que ocurre que hay una legislación nacional, y aún no están reglamentadas las leyes y por el tiempo ya debería haberse reglamentado. Nosotros estamos esperando que suceda, ya que va a determinar algunos protocolos para poder autorizar estos emprendimientos, pero creo que el año 2023 esta reglamentación la Nación tiene que sacarla y toda esta gente que viene a consultar y quiere invertir en Mendoza es una industria que genera muchísima mano de obra humana, así que estamos ante una buena oportunidad".

Rodolfo Suarez junto al periodista de Ciudadano News,Daniel Gallardo. Foto | Mariana Santarosa

Mendoza Activa Hidrocarburos

Al consultarle si cuando finalice la etapa de exploración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Vaca Muerta, se abrirán muchos pozos, que en primera instancia generará ingresos millonarios para la Provincia, y que, según los especialistas, hay mucho petróleo, por lo que esto daría un giro de 180 grados a 20 años de caída en picada de la industria hidrocarburífica, Suarez reconoció: "Hemos paralizado la caída que es importante, ya ha aumentado un 5%. Esto tiene que ver con el programa de ‘Mendoza Activa Hidrocarburos’ que han venido muchas empresas a reactivar pozos en lo que se llama la explotación terciaria, ya esto está, pero obviamente nosotros tenemos que saber que tenemos en Vaca Muerta y lo vamos a saber ahora, ya están hechas las plataformas donde se van a hacer los pozos, y ahí vamos a ver qué tenemos y a partir de ahí todo indica que sí tiene que haber petróleo en ese lugar, así que bueno, estamos bastante ansiosos que ya comience este proceso y saber en dónde estamos parados en nuestra Vaca Muerta".

"Después, obviamente, depende del resultado, pero es un antes y, posteriormente, las inversiones pueden llegar, no tienen techo, así que nosotros estamos muy esperanzados en este tema, como también lo estamos en el tema de Potasio Río Colorado, que es un el segundo yacimiento en importancia en el mundo en potasio y estamos en una etapa de negociación con las empresas que ya demostraron interés y nosotros le dimos toda la documentación. Ellos se dan una etapa ahora, previo a la oferta de venir a corroborar todo lo que nosotros le hemos dicho si es cierto o no lo es".

"Entonces vienen abogados, contadores, geólogos, ven los todo lo que es la papelería, van al lugar y ven la lámina en el estado que están todo y ya con eso tienen toda la información para concretar su oferta una vez que tengo gritada todas las ofertas, este es su proceso que no lo está haciendo la provincia ni la empresa de Potasio Río Colorado, sino que lo está haciendo una unión de banco suizos UBC que se especializa en esto a nivel mundial y ahí veremos cuál las ofertas que más le convenga a la provincia", contó.

Rollover

Con respecto al decreto para la deuda de $ 120 millones que tiene Mendoza y utilizar el rollover, Suarez dijo: "Vamos a avanzar en eso en las próximas horas y veremos cuál es la suerte que sigue, seguramente estuviera terminar en decisión de la Justicia, pero bueno, nosotros tenemos nuestras posturas. Para eso está la Justicia cuando hay diferencias de interpretaciones sobre una norm,a que para mí es muy clara, que nos permite refinanciar la deuda en mejores condiciones, ahora ella quien tiene que resolver".

Desdoblar elecciones

En las últimas horas, Sergio Uñac determinó con la cúpula del Partido Justicialista (PJ) en San Juan desdoblar las elecciones, esgrimiendo que la imagen que la dupla presidencial viene cayendo, por lo tanto, no quiere arriesgar resultados, por lo que lo llevaría a tener los comicios separados de la Nación, Suarez explicó: "Nosotros no desdoblamos, hay una ley en Mendoza que establece cuál es el calendario electoral que se fija por ley. Lo que hacemos es respetar esa norma, no es desdoblar. Eso es la que están fijadas".

La relación con la Nación

El mandatario provincial habló sobre la controvertida relación que mantiene con el Gobierno nacional, en las diferencias que hace con respecto a las provincias del interior de país y manifestó: "Actualmente, estamos en un momento de crisis climatológica a raíz de las heladas, y aún no se puede concretar una ayuda de la Nación a través de los Adelantos del Tesoro de la Nación, y es que ellos se dan en casos de emergencia. Nosotros estamos pidiendo $3.000 millones, hemos tenido la comunicación que habría $300 millones, con eso no hacemos nada y vemos que no tenemos el mismo trato que tienen otras provincias, sobre Buenos Aires, y toda la plata que se pone en ese lugar. Podemos mantener el boleto que tenemos, que es uno de los más baratos desde el país, porque lo seguimos pagando con los dineros provinciales, pero se nos quitó mucho subsidio nacional".

El Gobernador mendocino reconoció: "Conseguimos plata para obras, porque somos muy prolijos a la hora de llevar los proyectos que son bien planteados". Y agregó que, en ese caso, la Nación también tiene que "ejecutar su presupuesto".

Rodolfo Suarez con Ciudadano News

Pobreza y desempleo

Al hablar de la pobreza y el desempleo y en qué concepto lo tiene Rodolfo Suarez en su gestión, el mandatario indicó: "Eso es lo primero, por eso planteamos la ampliación de la matriz productiva, cuando abordamos que tenemos muchísima riqueza en oro, plata y cobre en la provincia, que era una gran oportunidad. Bueno, ocurrió lo que ocurrió la ley no la pudimos sostener por los problemas sociales que hubo, pero hubo problemas sociales, porque se le mintió a la gente y se dijeron cosas que no son ciertas, porque las cosas se pueden hacer bien, es una gran oportunidad para Mendoza, por eso ahora nosotros apoyamos tanto lo de Potasio Río Colorado como apoyamos también lo que es Hierro Indio, ya que en la Argentina no se produce hierro y nosotros estamos explorando a ver qué cantidad de hierro tenemos en el Sur".

“Con Cerro Amarillo como con el cobre dentro del marco de la normativa, que tenemos ahora, vamos a intentar que estos proyectos se traduzcan en empleo para los mendocinos, como estamos haciendo actualmente”, amplió.

Suarez recordó que en el peor momento de la pandemia de COVID-19, la provincia apostó con el turismo. "No haber cerrado el turismo interno, como dijimos nosotros, que Mendoza es uno de los lugares más elegidos" y apostó: "Este enero va a ser la temporada más importante en la historia de Mendoza en cuanto a turismo; si nosotros recordamos años atrás, en ese mes no venía nadie y ahora sí es un destino turístico".

Para cerrar, el mandatario provincial le mandó un mensaje a todos los mendocinos, deseándoles: "Tengan un muy buen 2023, que no perdamos esperanza, que es un año donde nosotros elegimos el rumbo y el modelo de país que queremos y que tenemos que darle esa importancia y esa magnitud. Debemos involucrarnos para que las elecciones sirvan para elegir a representantes que, en definitiva, trabajen para cambiar las cosas".



Entrevista: Daniel Gallardo

Fotos y videos: Mariana Santarosa

Redacción: Noelia Castro Bonamico