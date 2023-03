El Intendente de Maipú confirma acercamientos con Omar De Marchi

Foto: Producción Ciudadano News

Abierta confirmación que sectores del justicialismo de Maipú está en diálogo con el diputado Nacional Omar De Marchi (PRO). Lo hizo ante Ciudadano News el intendente de ese departamento, Matías Stevanato.

Además el jefe municipal expuso una fuerte crítica a la interna del oficialismo provincial que no atiende los problemas de Mendoza, como el que hoy tienen las escuelas.

Al respecto Matias Stevanato comentó: "Estamos viviendo momentos complicados y creo que toda la dirigencia política lo que tiene que hacer es priorizar los intereses de los mendocinos por encima de cualquier interés individual.

Hoy lo que se ve en la dirigencia de Mendoza, son muchas peleas del oficialismo y los mendocinos lo que necesitan es que el gobierno provincial trabaje para solucionar los problemas que estamos sufriendo".

El intendente de Maipú también agregó: "Tenemos inseguridad, problemas de salud, arrancó el ciclo lectivo y hay muchas escuelas que están con falta de bancos, que no están en condiciones, hay docentes y niños que con estas altas temperaturas están sufriendo el calor porque no tienen ventiladores, por eso, son situaciones complicadas".

"Si a eso le sumamos un escenario electoral en donde la elección se hace por boleta única".

"La gente está pidiendo que le solucionemos los problemas y que les expliquemos cómo va a ser este sistema electoral. Nosotros en Maipú estamos trabajando para ir educando de manera lúdica".

"Hoy lo que creo es que tenemos que ponernos a trabajar y dedicarnos a gestionar. Nosotros en Maipú tenemos elecciones el 30, pero mi prioridad es la gestión y estoy laburando todos los días para solucionar los problemas que tienen los maipucinos".

"Muchos de esos problemas, no están bajo mi jurisdicción, pero también los estamos arreglando, porque como les decía, en educación estamos construyendo un edificio municipal".

"Yo lancé el año pasado un fondo de infraestructura municipal por 40 millones de pesos para arreglar las distintas escuelas, además, estamos tratando de ayudar en políticas de seguridad y en las calles de vialidad provincial", manifestó Stevanato.

Fuente: Instagram @maipumunicipio

Al respecto de los acercamientos con el PRO que encabeza De Marchi, Stevanato argumentó: "Soy un dirigente que apuesta al diálogo y esto fue una característica de la dirigencia de Mendoza ya sea en la década del 80`o del 90`, más allá de las diferencias políticas, siempre se apostaba por trabajar por el bienestar de los mendocinos".

"Hoy el diálogo se ha roto, es más, yo lo estoy sufriendo en Maipú, el diálogo institucional. La cadena de sucesión se rompió, porque hay actitudes de un sector del radicalismo, en especial del cornejismo que no respeta ese diálogo que existió siempre y que ven al adversario como un enemigo cuando en realidad, cuando pasan las elecciones hay que ponerse a trabajar en conjunto".

Fuente: Instagram @maipumunicipio

"Hoy en día estamos en un año electoral y a mí me van a ver trabajando y obviamente que si yo me tengo que sentar a hablar con De Marchi y quien sea, para mejorar la realidad y la calidad de vida de los mendocinos, lo voy a hacer".

"Creo que De Marchi es un dirigente que apuesta al diálogo, entonces me parece que hoy lo que le está faltando al radicalismo es apostar más el diálogo y por eso también son los problemas que tienen en su frente y la cantidad de fuerzas que se están yendo. Si no hablan entre ellos, mucho menos van a hablar con la oposición", comentó el intendente de Maipú.

Otro aspecto que no negó el jefe comunal justicialista es la posibilidad de armar un frente con De Marchi.

"Es más, lo confirmó ante Ciudadano News: "Me imagino un gran frente en Mendoza y los mendocinos lo necesitan, pero no es solamente un frente electoral, es un frente que esté integrado por referentes del sector académico, por referentes del sector empresarial, por los referentes sindicales también, porque nosotros necesitamos que Mendoza vuelva a ser el faro del oeste argentino y hoy Mendoza no lo es, está estancada".

Producción periodística: Daniel Gallardo.