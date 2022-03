Diputados dio el visto bueno y la Boleta Única es Ley

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva y convirtió en ley al proyecto de Boleta Única Electoral. Fue por 31 votos a favor, 15 en contra y hubo una ausencia. La norma, que había obtenido la media sanción en Senadores el pasado 8 de marzo, modificará el sistema de votación para los electores mendocinos a partir de los próximos comicios.

Gran parte del apoyo provino del bloque de Cambia Mendoza, comprometido con la intención de concretar el proyecto proveniente del Ejecutivo provincial. Hubo también votos positivos del Partido Verde, Partido Demócrata y Protectora Fuerza Política, mientras que los votos en contra corresponden a los diputados del Frente de Todos, en sintonía con la postura que la coalición opositora mantuvo en el Senado.

Una de las particularidades de la sesión fue la ausencia del diputado Germán Gómez, presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista. Por otra parte, sorprendió la votación de la legisladora demócrata Mercedes Llano, quien acompañó el proyecto pero desaprobó la mayoría de sus artículos. Una actitud parecida adoptó su par de Protectora, Pablo Cairo, quien votó en contra de algunos puntos.

En diálogo con Ciudadano News la titular del Bloque Cambia Mendoza, María José Sanz, resaltó los beneficios que traería la sanción de la Ley de Boleta Única a los electores mendocinos:

"Mendoza a a ser la primer y única provincia del país con dos leyes que segurizan a la democracia y la transparencia. Boleta única donde todos los candidatos pueden competir en igualdad de condiciones, pero además los electores, que somos todos, vamos a poder ver en un mismo instrumento a toda la oferta electoral" destacó Sanz.

Del mismo modo se había expresado el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el pasado martes: "Desde el lado de las fuerzas políticas, promueve igualdad de tratamiento, da un pie de igualdad, su ubicación en la boleta tiene que ver con un sorteo previo hecho en las Primarias. Si miramos desde el punto de vista del elector, la boleta única le presenta toda la oferta electoral en un solo lugar”, aseguró el funcionarió.

María José Sanz, vicepresidenta del Bloque de Diputados Cambia Mendoza

En contrapartida, la diputada del Frente de Todos Verónica Valverde explicó por qué la oposición no acompañó la norma sancionada esta mañana: "Entendemos que está bien el proyecto de Boleta Única. Ahora, hay un montón de aportes que nosotros hicimos y que no tuvimos la posibilidad de que sean escuchados. Nos parece bastante grave y triste que esto no se de, ya que han existido notas que se han enviado a la Legislatura y no se les ha dado el tratamiento debido", reclamó.

Verónica Valverde, diputada provincial del Frente de Todos

Con respecto a la eficacia del nuevo sistema que los electores encontrarán en las elecciones desdobladas de la Nación, analizó: "Nosotros entendemos que esto es una lista multisabana. Si usted se fija en el diseño que hicieron para hacer la simulación, usted ve que directamente ni se lee, uno se tiene que poner anteojos para ver a quien está votando".

"Entonces no viene a solucionar un problema, lo viene a agravar. Pudiendo tener la mejor ley del país, vamos a tener la peor. Nos parece triste porque era simplemente esperar un t iempo mas, poder hacer todas las cons neces para que el proy fuera una ley como corresponde" concluyó.

Producción periodistica: Daniel Gallardo