Día del Donante de Órganos: "Los trasplantes dan una nueva oportunidad para vivir"

Este 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

En el 1997, nació Dante, el hijo de María, una paciente trasplantada hepática. Por lo tanto, esta fecha se celebra porque permite visibilizar que después del trasplante hay vida y que la donación de órganos es el proceso inicial de un trasplante.

En el programa Metaverso que se emite por Ciudadano News, lunes a viernes de 9 a 11, Cecilia Quiroga, directora del Incaimen, remarcó: “La ley 27447, llamada Ley Justina, sancionada el 4 de julio de 2018, incluye a las celulares hematopoyéticas dentro de la ley de trasplante, por lo cual, dentro del programa tenemos pacientes con patologías hematológicas, leucemia, mielomas, aplasia medular que tiene cobertura pública exclusiva y el programa que dirijo se hace cargo de realizar los trasplantes".

La directora reconoció que "en el caso de médula, Mendoza todavía no cuenta con un centro de trasplante de médula así que, siempre tienen que viajar a Buenos Aires o Córdoba".

"Los trasplantes dan posibilidad de vida y una nueva oportunidad para vivir", muchas veces "los pacientes que están en lista de espera renal pueden seguir viviendo con una calidad de vida muy mala, porque tienen que estar contactándose a un equipo de diálisis tres o cuatro veces por semana" y "la calidad de vida de los pacientes antes del trasplante es bastante distinta a la de después, que si bien tienen que tener sus cuidados, tomar su medicación, es mucho mejor", explicó la especialista.

Y completó: "Hay deportistas, gente que está trabajando en diferentes lugares, hay periodistas, de todo, que pueden seguir viviendo después de un trasplante".

En 2021 se realizaron más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40% con respecto al año anterior. En lo que va del 2022, se hicieron 700 trasplantes de órganos y 666 de córneas. De esos trasplantados, Mendoza ha tenido una actividad muy importante en la procuración, pero porque fue una de las provincias primeras en tener ley propia, y obtener un programa y un personal que se encarga de estos procesos.

“Mendoza lleva actualmente 77 trasplantes a la fecha dentro de esos números citados, de estos 3.506 trasplantes hasta hoy, 77 se han realizado en Mendoza y muchos de estos son de córnea, que no es menor el dato porque la lista de espera de córnea en Mendoza sigue superando los 100 a pesar de que hay un programa provincial que se está instalando en todos los hospitales públicos y quisiéramos que también en los privados, donde cualquier persona que fallezca, de la manera que sea, paro cardíaco, no muerte cerebral, pueda ser informado y pueda ser evaluado para que si en vida no se pronunció en contra que sea donante de córnea", explicó la profesional.

Y completó: "Esto es un acto médico, que debería ser cotidiano y de a poco se va instalando, personalmente estamos trabajando con el Ministerio, directores de los hospitales más grandes de Mendoza, incluso los regionales, para que esto empiece a activarse".

Quiroga manifestó que "ay un programa, está hecho, presentado, se está trabajando en el Hospital Central pero queremos que empiece a funcionar en otros nosocomio donde desgraciadamente se muere gente y puede ser donante de córnea", por lo tanto, "tener lista de espera que es todo un tema, son pacientes que prácticamente no ven, que no tienen una buena calidad de vida", reconoció.

“La Ley Justina cambió el paradigma de la muerte, porque lo que hace es obligar a la ciudadanía a saber, concientizarse, leer y definir si quiere o no quiere, que es lo que realmente pasaba antes, que era la familia la que daba testimonio y en el momento de un duelo, lo vivimos diariamente cuando enfrenamos a comunicar a la familia el fallecimiento de alguien, y es un momento que uno no se lo espera, o si se lo espera está triste y en un duelo, un momento muy difícil y si la persona ya se pronunció a favor o en contra le saca el peso a la familia de la decisión".

Para cerrar la doctora expresó que "la comunidad está acompañando muchísimo, no tenemos un alto porcentaje de negativas que, como previo a la ley Justina era del 40% de negativa, ahora manejamos alrededor del 18% pero que no son negativas familiares, es gente que en vida se pronunció en contra".