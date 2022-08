Denunciaron control policial en escuelas y la DGE se despegó

Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza y el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) siguen en conflicto por el aumento del salario de los docentes, quienes este martes volvieron a adherirse, en gran número, al paro de 72 horas que se extenderá hasta este miércoles.

Y mientras muchos trabajadores escolares salieron a manifestarse a las calles, una situación bastante inusual se vivió en algunas instituciones educativas de la provincia, en las que apareció personal policial. Autoridades de algunos colegios confirmaron que se envío a la Policía a controlar la asistencia de los docentes. "El Gobierno de Rodolfo Suárez y la Dirección General de Escuelas mandan a la Policía a las escuelas para constatar la adhesión", según manifestó en un comunicado a través de sus redes Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).

Por su parte, desde la DGE salieron a desmentir esta información y le aseguraron a Ciudadano News que "no se ha hecho nada ni con el Ministerio de Justicia ni con la Policía. De hecho, nos enteramos de la situación cuando empezaron a llegar algunos mensajes de algunas escuelas en las que había policías".

"La Policía si ha ido a las escuelas, nos ha llegado la información, porque la escuela avisa a su supervisor y ellos a la dirección de línea. Nos llegó información de que la Policía había ido a las escuelas a preguntar si estaban abiertas y si había clases, pero nunca nos llegó la información de que habían pedido lista de asistencia. Consultamos y nos dijeron que es de rutina y que se hace para constatar el movimiento en la zona, eso lo hace por motu propio la Policía, pero no hay acuerdo con la DGE", profundizaron.

De todos modos, desde el ente explicaron que "la DGE si ha hecho y hace controles de asistencia. Han ido escribanos de la DGE para constatar la asistencia, y tiene que ver con denuncias de padres que han ido a llevar a sus hijos a la escuela y estaba cerrada", pero recalcaron que la presencia policial "nunca fue coordinada ni avisada".

"No hay ningún expediente administrativo que se haya generando en DGE con respecto al relevamiento policial, pero si se han detectado irregularidades como que algún profesor marque en el GEM que está presente pero no está en el colegio. Lo demás, son versiones periodísticas o declaraciones a los medios, pero internamente no hay nada", informaron.

¿Qué pasa con las clases?

El paro continuará este miércoles y, mientras el SUTE y otros gremios convocaron a una nueva movilización, desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que el 62,91% de los docentes estuvieron presentes en sus respectivas instituciones educativas este martes. Por lo tanto, convocaron "a las familias a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, ya que está garantizado el servicio educativo".

Desde la DGE llamaron al consenso y comentaron: "El decreto del Gobernador fue publicado, pero el diálogo está abierto para cualquier negociación que se pueda llevar adelante. El aumento ya fue otorgado pero con una negociación abierta".