Denuncia contra Suarez por no acatar el feriado: "Parece exagerado"

Ante la denuncia que le realizó el Frente de Todos a Rodolfo Suarez por no acatar el feriado del 2 de septiembre, que decretó el presidente Alberto Fernández luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cómo puede defenderse Mendoza ante esta situación.

el abogado penalista Carlos Aguinaga explicó qué significa esta demanda: "Parece demasiada exagerada la denuncia que se ha formulado porque cuando uno ejerce la profesión de abogado tiene que ceñirse a lo que dice la ley, cuando uno ve el Código Penal establece cuáles son las conductas que están prohibidas y las tipifica como delitos y las describe y dice qué características debe tener cada conducta para que sea un delito, cuando haya robo, estafa, hurto, cuando un montón de delitos que la comunidad quiere evitar que se produzcan".

Por lo tanto, "cuando define la sedición está claro que es algo distinto a lo que le atribuyen al Gobernador de la provincia como comportamiento, porque el Código Penal lo que establece como sedición es un alzamiento contra el orden institucional, es cuando un grupo de personas se arroga a la representación del pueblo y dice: 'yo soy el pueblo y quiero sustituir un Gobierno, quiero ir en contra de ese Gobierno porque el pueblo soy yo. Eso sería el delito de sedición", explicó.

El abogado expresó que “el Gobernador no se alzó contra las autoridades constituidas de la Nación, no se alzó contra un Gobierno, no dijo 'el pueblo soy yo y vengo a desoír lo que dice el Gobierno constitucional', sino lo que hizo fue cumplir con su función como mandatario de la provincia acatando las normas constitucionales y legales de la provincia de Mendoza".

Por lo tanto, "desde lo jurídico es difícil que este tipo de denuncias puedan prosperar en los tribunales argentinos", reconoció.

"La única sanción que hay acá, es una sanción seria contra el autor del delito que tiene una pena, de los artículos uno habla de 1 a 6 años y el otro de 1 a 4 años, pero es una pena menor, de cumplimiento condicional, pero estamos hablando que para el caso que se llegara a probar que el Gobernador habría cometido un hecho ilícito, estamos muy lejos que esto ocurra porque no se dan los elementos del tipo que establece el tipo penal de la sedición en el Código Penal".

Aguinaga cree que "parece más una decisión política de querer atacar a un gobernador, que de una denuncia contundente, seria, firme que hable de cuáles son los hechos que tipifiquen un delito que está previsto en el Código Penal, pero estamos lejos de eso".

Para cerrar el abogado dijo: “Me pareció una exageración, como puede ser que denuncien a un mandatario provincial por esto cuando lo único que hizo es no adherir a un decreto del Poder Ejecutivo nacional”.