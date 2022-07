Cooperativas: el cepo cambiario pone en riesgo los insumos

El Director de Cooperativas de la provincia, Daniel Di Martino habló con Ciudadano News sobre el grave momento que viven estas entidades de Mendoza, algo que refleja la problemática del sector en todo el país.

El funcionario apuntó directamente a las medidas económicas que implementa el gobierno nacional en el cepo cambiario a las importaciones que lesiona de forma preocupante a toda inversión cooperativa y sus fuentes de trabajo.

Por eso el Ministerio de Economía ha confeccionado un listado de cooperativas, muchas de ellas con alcance nacional, y su necesidades para hacer gestiones ante los Ministerios de Agricultura y Ciencia y Tecnología, para poder acordar las soluciones.

En este contexto Daniel Di Martino aportó: "Vamos a armar un listado de todos estos insumos críticos para hacer una nota tanto al ministro Domínguez, como al ministro Scioli de la Producción para poner en autos al gobierno nacional de esta situación que está pasando en la provincia de Mendoza. Lo que pretendemos es que se liberen los cupos necesarios y correspondientes para que se puedan importar los insumos necesarios que tienen que ver con el trabajo de todos los días, de los miles de mendocinos que trabajan en distintas cooperativas"

Además Di Martino apuntó: "Hay más de un 70% de cooperativas que no alcanzan a hacer sus balances, que están en infracción por ese motivo y a las cales estamos ayudando para que puedan ser sujeto de crédito. Hoy con los balances atrasados no pueden acceder, es un círculo que no está funcionando.

"Además se agrega esta situación que tiene que ver con los insumos importados, por ese motivo la idea es trabajar con el gobierno nacional para que nos brinde las herramientas para poder seguir ayudando a nuestras cooperativas", finalizó el director de cooperativas de Mendoza.

Producción Periodística: Daniel Gallardo.