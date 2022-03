Convicciones productivas y de tradición vendimial

La Fiesta Nacional de la Vendimia en su versión 2022 no solo tiene la característica de que vuelve con la presencialidad tras dos años muy duros que impuso la pandemia de COVID-19, sino que además contiene otros aditivos, como un panorama de baja cosecha, el precio del quintal de uva y la polémica por la representación departamental que históricamente recae en la mujer.

Sin dudas, el sector que muestra euforia por el retorno a la masividad de la Fiesta es el hotelero, gastronómico y de servicios, que fue uno de los más golpeados por las medidas por la pandemia en las inversiones y las fuentes de trabajo, por lo que es lógica su algarabía. Mucho más, cuando los indicadores de llegada de turistas del país y el extranjero y la desbordante participación de los mendocinos, son factores determinantes para una rápida recuperación, de la que muchos dudaban meses atrás.

Todos los datos que envuelven a la Vendimia Milagro del vino nuevo –tal el sello de su versión 86ª– muestran lo dinámico y potente que es este sector agropecuario de la economía, no solo de Mendoza sino también de las 14 provincias productoras de vino y del país en sí. Con mucho más ruido en esta oportunidad por el tema del reinado, al que se pretende erradicar con una fuerte resistencia hasta llegó al máximo organismo del Poder Judicial para ser resuelto por esa vía.

La otra cara son los desencuentros entre los productores y la industria del vino, que se mantiene toda vez que muchos empresarios continúan aplicando cuestionadas prácticas en el pago de la uva y en el tiempo del cumplimiento de ese compromiso, según afirman los pequeños productores.

Todos estos temas fueron abordados con conocimiento y clara posición por el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco. El funcionario, quien también es productor vitivinícola –como él se identifica con orgullo de trayectoria de familia– al referirse a la vendimia 2022, dijo: “La vivo con mucha esperanza de una cosecha nueva, por sobre todo, de un precio estable de la uva”.

—¿Tanto es así?

—Claro, es el sentimiento de todos los productores de mejorar ese precio. Porque, estábamos muy sometidos con el precio del vino y la uva, creo, por lo que considero que ahora la oferta y la demanda están marcando otro camino, que va a ser el del aumento y del progreso para los productores que pudieron sostenerse en este difícil tiempo.

—¿El tema es que se le respete el precio y el tiempo de pago al productor?

—Mire, yo siempre digo que cuando uno fabrica la olla, el diablo ya tiene la tapa. Siempre pasan estas cosas, siempre. Por eso en esta negociación muchas veces los productores la toman de forma irregular ante la necesidad de vender y tener un peso.

—¿Ahí se producen los abusos?

—Lamentablemente sí. Ante la primera oferta ponen el producto en manos de aquellos que especulan o sacan provecho de eso. Pero hoy la naturaleza ha regulado muchísimo todo esto, y ante la poca oferta de producto hay más demanda y eso hace que el precio suba.

El jefe de la comuna esteña considera que este año “la naturaleza ha regulado el mercado”.

Las cifras que manejan con optimismo los viñateros

Al momento de hablar de números sobre lo producido y cosechado, Ronco recordó: “Nosotros con Mario Abed (actual vicegobernador de la provincia) en dos oportunidades salimos a marcar la cancha con valores del quintal de uva para poderlo levantar.

—¿Eso se puede repetir?

—No hace falta, esto hoy se reguló solo porque la producción es muy baja. Estamos por debajo de los quintales que se cosecharon el año pasado, donde hubo una previsión casi 20 millones y salieron 23. Hoy estamos por debajo de los 19 millones y creo que no serán superados.

“Quiere decir que para poder completar los 29 millones de quintales que teníamos en algún momento, nos faltan alrededor de 9 millones. Eso hace que el precio automáticamente suba, o sea que los grandes industriales de la vitivinicultura van a tener que adaptarse a la baja de producción y van a salir ellos a competir y a marcar un nuevo precio”, destacó el jefe comunal.

“La mujer de Rivadavia representa a la vitivinicultura”

Cuando se lo llevó a otro aspecto característico de la edición 86ª de la Fiesta Nacional de la Vendimia, sus reinas, resaltó: “Acompañé en cada acto a nuestra soberana departamental y a su corte. Todas ellas son bellas, pero fundamentalmente son representativas de nuestra vitivinicultura y el trabajo de nuestros viñateros”.

—¿Marcelino Iglesias no piensa igual que usted?

—Bueno, pero yo no quiero incurrir en un comentario en el cual juzgue la actitud de alguien. Acepto la decisión del intendente de Guaymallén, aunque ésta, en particular, no la practico. Yo soy viñatero y bodeguero, me he criado en una finca y toda mi familia ha crecido gracias a la vitivinicultura, es decir que mi pensamiento y mis ideales son otros.

“Tener una Fiesta de la Vendimia significa tener esperanzas nuevas, crear una nueva expectativa de cosecha y de bienestar, poder crecer a través de lo que la gente trabaja y produce todos los días. Entonces, le reitero, no puedo verter opiniones con respecto a mi colega porque cada uno piensa y tiene su impronta. La mía es continuar con esto que es mi posición, ya que creo que es una bendición poder festejar una vendimia”, concluyó Ronco.