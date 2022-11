Contratistas mendocinos se movilizaron para reflejar las malas condiciones laborales

La otra cara de lo sucedido este lunes en la sede del INTA del departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, fueron jornaleros, peones de campo y contratistas de viñas y frutales, que nadie allí vio.

Alrededor de 100 mujeres y hombres que, con humilde aspecto rural, querían ser escuchados. Porque, al decir de ellos, son parte de esa producción agrícola a la que el ministro de economía de la Nación, Sergio Massa traía algunas respuestas por el grave problema que produjeron las heladas tardías.

Solo, que ellos, los trabajadores tienen un añejo problema, sus magros ingresos. Como el contratista Ariel Arias lo explicaba a su modo a Ciudadano News, único medio que cubrió este costado de la visita de Massa.

"Nos hemos concentrado desesperadamente par traer un petitorio que queremos le llegue el ministro de Economía, Sergio Massa, al señor gobernador, Rodolfo Suarez y al vicegobernador, Mario Abed, y todos los que nos representan políticamente, ya que la situación es desesperante, no damos más, cobramos y no llegamos a la semana, hoy hemos cobrado un sueldo con 10 hectáreas de $28.000, tenemos que pagar los impuestos y no nos alcanza", reconoció.

El trabajador, profundizando sus condiciones de trabajo en el campo y las paupérrimas cifras que reciben, que ni superan los $30.000 mensuales, a lo que dijo: "Todos los contratistas de la provincia están comprometidos, el tema que no tienen las herramientas para movilizarse esa es una realidad y el Estado lo está sabiendo, y la cámara empresarial también lo sabe".

Y completó: "Nosotros acá somos todos contratistas, no somos piqueteros, somos gente de trabajo de todos los días. Es toda la familia contratista la que trabaja por un solo sueldo y es la que hoy se moviliza.

Se quedó mucha gente en el Este sin poder venir".

Para cerrar mostró su inconformismo con el Estado, por lo que expresó: "Después se llenan la boca en la Vendimia sacándose una foto con un contratista, para el turismo es bueno, para nosotros no", concluyó.

Producción Periodística: Daniel Gallardo