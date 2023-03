Construcciones clandestinas: una amenaza mortal en zonas sísmicas

Fuente: Pexels.

Los sismos que se han producido en las últimas semanas en distintas partes del mundo, como Turquía y el reciente en Ecuador, dejaron como saldo severas pérdidas humanas y también una masiva destrucción edilicia.

Estos desastres naturales se han encargado de dejar al descubierto cómo las construcciones clandestinas facilitan las catástrofes invasivas. En este sentido es que la Justicia mendocina lleva adelante una investigación.

Por otro lado, la reciente muerte de un niño de seis años en el departamento de Guaymallén, Mendoza, ata coincidencias con lo que dejaron en evidencias los movimientos telúricos: construcciones que no tienen inspección y autorización, precisamente en una zona sísmica, característica de esta parte de Argentina.

Por eso el pronunciamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza, cuyo titular detalló a el Ciudadano.News. El ingeniero Daniel Dimaría comentó: "Hemos vivido en los últimos días dos tragedias extraordinarias que nos han conmocionado, por un lado, los terremotos de Turquía y Siria que dejaron 50.000 muertos y gran cantidad de edificios derrumbados y, por otro lado, en la provincia de Mendoza, la muerte de un niño de 6 años cayendo a un pozo de una obra que realmente ha puesto demasiado tristes a todos los mendocinos y que es una verdadera tragedia".

Fuente: Producción Ciudadano News

"Las dos tragedias tienen un punto en común y es que básicamente la mayoría de los edificios que cayeron en Turquía fueron obras que se construyeron sin permiso, sin el cumplimiento de las normas y que después de un tiempo el Gobierno turco autorizó", manifestó Dimaría

El ingeniero también aportó: "En el caso de Mendoza ocurre lo mismo, es una obra que estaba paralizada por el municipio, debido al no cumplimiento de las normas, porque no se había presentado la documentación, porque no se seguían los procedimientos correspondientes. Las dos tragedias tienen el mismo origen que es el no cumplimiento de las reglamentaciones".

Desde el Centro de Ingenieros pedimos no construir clandestinamente, a que las autoridades hagan cumplir las normas, al control de documentación y seguimiento de lo que se construye para evitar este tipo de tragedias", finalizó el profesional.

Producción periodística: Daniel Gallardo.