Comienza a aplicarse este mes la media hora más de clases en privados

El turno mañana será de 7.30 a 12.30 y el turno tarde de 13.30 a 18.30.

La media hora más de clases.comenzaría a aplicarse en escuelas privadas de Mendoza durante este mes, explicó Ester Linco Lorca, secretaria general del SADOP, en el programa Metaverso de Ciudadano News.

“Cuando se difundió a nivel nacional, el director general de Escuelas de Mendoza vio con muy buenos ojos la medida y llegó a la provincia diciendo que la empezaría a aplicar. También quiero aclarar que muchos colegios en la provincia ya tienen un horario extendido, usando el inglés intensivo, materias artísticas, o las que están fuera de la currícula, por lo que chicos pueden llegar a salir hasta desde las 14 hasta las 16. Es decir, el horario extendido lo tenemos implementado de alguna u otra manera sin que sea una sobrecarga para la docente de grado”, puntualizó la titular del gremio.

Con esta extensión la docente de grado sólo tendrá media hora más ya que en nuestra provincia se venían trabajando 30 minutos más que en el resto del país. “La sorpresa es que todavía no se habló con el sindicato, no han hecho referencia de cómo se pagará, sí dicen que lo pagarán pero no cómo. Esto lo tenemos que trabajar fuerte con el gremio SUTE también, pero como siempre en Mendoza, todas las novedades y toda la incorporación de temas nuevos siempre se prueba en las escuelas privadas. Entonces estamos pidiendo hablar con el representante legal de las instituciones que ya han difundido esta nueva forma de trabajar con la docente para poder sentarnos y ver cómo pagarán esa hora”, explicó Linco.

En uno de los colegios privados que implementarán la nueva disposición, los chicos ingresarán a las 7:30 y saldrán 12:30., En tanto, el turno tarde entrará a la 13:30 y saldrá a las 18:30. Es decir, que para el turno tarde la extensión es a la salida y para el turno mañana en la entrada, por lo que todos estarán en el aula a las 7.30.

La gremialista agregó que para poner en marcha esta iniciativa educativa se deben tener en cuenta otros aspectos, como sueldos, infraestructura de las escuelas y la alimentación de los chicos, entre otros temas.

“Si uno mejora el edificio, el sueldo de los docentes, el estar en la escuela, tener una copa digna, algo que se les dé a los niños en las escuelas. Porque siempre tenemos que hacer la distinción que tenemos escuelas de gestión privada con cuotas altísimas que ahí no necesitan una copa de leche, pero hay colegios de cuota cero y con su propia cuota, los chicos muchos veces van sin desayunar, sin comer, y sobre todo, en este momento, después de una pandemia que arrasó con un montón de despidos y con un montón de gente que ha quedado sin trabajo”, dijo la titular del gremio de educación privada..

Y cerró: “Entonces, antes de agregar la media hora tenemos que ver todo este contexto, una vez que todo esto se resuelva, sí será favorable porque vas a tener al chico con una alimentación adecuada, calidad con el docente que si está bien pago, se traslada a la comodidad para poder llegar a fin de mes y va a poder dar clases con la excelencia que siempre tratamos de dar. Sí será exitoso, pero como siempre y sobre todo en esta provincia, aplican primero el remedio para el dolor, en lugar de ver cuál es la enfermedad. Tenemos que ver que debemos hacernos cargo de un montón de situaciones que se viven en las escuelas porque después de la pandemia no somos iguales, hay muchas cosas que hay que resolver y que se están viendo en los colegios porque como siempre, en las escuelas se ve todo el conflicto que hay en la sociedad”.