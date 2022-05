Cláusula de ajuste: la puerta que abre el fallo clave para los hipotecados UVA

En Argentina hay aproximadamente entre 600 y 700 mil personas que adquirieron un crédito UVA, ya sea con prendas, personales, o hipotecarios, que en este último aspecto superan los 100 mil deudores.

A raíz de la imposibilidad de pagar el crédito UVA Hipotecario, hubo un fallo que sentó un precedente luego de que una jueza eliminara la cláusula de ajuste y ordenara que se utilice el índice de salarios.

Al respecto, Luz D´Angelo, abogada que representó al deudor hipotecario, explicó en el programa Metaverso por Ciudadano News que este caso sirve como precedente para que otros jueces puedan ir adecuando sus sentencias a lo que se dispuso en la primera sentencia que se dictó.

“Este fue un fallo dictado por una demanda de un deudor hipotecario que había sacado un crédito en el Banco Francés en mayo de 2017. Ese crédito cuando se tomó fue por 1,2 millones de pesos, a la actualidad, por el coeficiente de actualización que se utilizaba en el crédito, la persona estaba debiendo más de 7 millones de pesos, pero ha pagado ya un tercio de la deuda, porque ha pagado 5 años de 15” comentó durante la entrevista con los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart.

Además, reveló que la estrategia presentada en la demanda establecía la imposibilidad para el consumidor de pagar el contrato por lo extremadamente honroso, así fue que la jueza determinó que existió una situación de imprevisión para el consumidor por lo que cuando sacó el crédito no podría haber previsto la suma desmedida en el valor de las cuotas. De esa manera se ordenó la eliminación del UVA y la sustitución por otro índice, que es el coeficiente de variación salarial.

Por lo tanto, la letrada recomendó que aquellas personas que se encuentren en una situación similar donde ya no puedan abonar su cuota porque supera el 30 o 35% de lo que perciben en concepto de salarios o ingresos mensuales en el grupo familiar, deben “iniciar una demanda, por lo menos necesitan una medida cautelar para poder sostener el crédito. Las previsiones contables de estos créditos que estamos viendo en las pericias de los juicios que tenemos iniciados es que los créditos no van a ser pagables a largo plazo, salvo que hoy las personas los cancelen, si cuentan con 5, 7, 15 millones de pesos, pero no los van a poder cancelar, la previsión contable lo dijo”.

Para finalizar, D´Angelo reflexionó en la necesidad de una ley “que regule esto de manera genérica para que cada consumidor de manera independiente a la justicia, por el momento, la única respuesta concreta y real es la justicia”