Caso Bonarrico: "Estamos frente a un hecho de corrupción gravísimo"

El presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, le expresó a Ciudadano News la molestia que produjo dentro del partido las declaraciones del gobernador Rodolfo Suarez al respecto del escándalo Bonarrico.

Durante una conferencia de prensa, Suarez afirmó que "todo se manejó con total transparencia" y que "el PJ no tiene autoridad moral" para hacer uso político del convenió que se había firmado con el pastor.

Para Gómez, no es una cuestión moral personal, sino un hecho de gravedad colectiva del actual gobierno, "donde con fondos públicos se trató de cubrir compromisos políticos".

En este contexto, el diputado expresó: "Lamentables las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez sobre todo, haciendo hincapié a una cuestión moral. Esto no tiene nada que ver con la moral, porque la moral no es colectiva es personal, pero no es una cuestión que estemos debatiendo. El Gobierno de Suárez deja mucho que decir en relación a este aspecto y nosotros no hemos hecho más que cumplir las funciones que nos tocan como legisladores, es decir, velar por el cumplimiento de las leyes respectivas en todo lo relacionado a los actos gubernamentales".

El legislador también comentó: "Se enfurece el gobernador innecesariamente. El debería en cierta forma preocuparse por la gente que tiene a su alrededor. No caben las generalizaciones, se trata de un problema particular, concretamente estamos frente a un hecho de corrupción gravísimo donde todo el mundo sabe que intentaron disponer de recursos públicos para resolver un tema político de carácter electoral".

Además Gómez aportó: "Si el gobernador dice tener la moralidad y la transparencia que menciona, debería desapartar al ministro de gobierno que ha sido el sujeto activo que ha intervenido en todo el proceso tanto administrativo como lo que hace a la planificación del hecho de corrupción mediante el cual se le intentó dar 18 millones de pesos a una fundación".

Finalmente Germán Gómez sentenció: "Nosotros vamos a dejar que la justicia investigue, que avance y veremos que sucede. Lo que nos llama la atención es que a la fecha no ha sido citada ninguna persona, en particular el ex senador Bonarrico que debería al menos haber aclarado sus dichos".

Producción: Daniel Gallardo