"Cabildo abierto mendocino": referentes peronistas mostraron su apoyo a CFK

Tras el Cabildo Abierto del PJ mendocino, Ciudadano News mantuvo diálogo con dos importantes dirigentes del kirchnerismo local. En primera instancia fue con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien al consultarle sobre la demostración de respaldo a Cristina Kirchner respondió: "La verdad fue una convocatoria muy grande, había mucha expectativa y pedían mucho los compañeros y las compañeras que pudiésemos convocar a este Cabildo Abierto y estamos muy agradecidos porque han venido más de 4.500 personas, todos se pudieron expresar y es el comienzo de una serie de actividades que tenemos programadas desde el Partido Justicialista y desde los partidos del Frente de Todos".

Cuando se le preguntó qué hará el justicialismo si finalmente Cristina recibe la condena solicitada por el fiscal Luciani, expresó: "En cualquier facultad a los abogados les enseñan que hay principios que deben defenderse y que deben seguirse en cualquier proceso legal a cualquier ciudadano y que incluso están en la Constitución como; el juez natural, el juez imparcial, el derecho a la defensa, todos derechos que a cualquier acusado se le deberían dar y a la vicepresidenta no se lo han dado. Creo que más tarde que temprano esto se va a caer porque es totalmente nulo".

Además la legisladora le respondió al gobernador Rodolfo Suarez quien habría expresado que a la justicia se la respeta, no se la amedrenta: "Suárez hablando de las instituciones de Mendoza me parece que es un poco cínico. Nos enteramos por los diarios que quiere cambiar a su antojo la mayoría de la Corte para poder seguir manejándola como quiere para causas políticas y sobre todo en este contexto de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la sanidad, municipales en donde sabemos que a través del derecho penal y no del laboral quieren amedrentar a los trabajadores, es claro que quieren llegar hasta el último escalafón de la justicia que es La Corte Suprema".

El otro dirigente que respondió preguntas de Ciudadano News fue el jefe del Bloque de Senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo. Cuando se lo observó la ausencia de todos los intendentes que el PJ tiene en la provincia: "Entiendo que sea razonable buscar diferenciaciones, esto ha sido votado por unanimidad en el consejo partidario que está integrado por todos los intendentes y han sacado públicamente sus expresiones todos los consejos departamentales de todos los partidos. Después las expresiones personales o individuales tienen que hablarlas con cada intendente. El trabajo de ustedes es buscar diferencias, el nuestro es demostrar la unidad del peronismo que se mostró hoy".

Sobre la abultada multa que recibiría el PJ por haber cortado la circulación de las calles España entre Espejo y Gutierrez, Ilardo explicó: "No nos ha llegado nada, hablé con el intendente de capital y me indicó los papeles que tenía que presentar y hemos hecho todo como correspondía por lo que confío que el va a tener la sensatez de saber que esto se hizo de manera organizada".