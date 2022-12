Boleta Única de Papel: un paso hacia la transparencia electoral en Mendoza

Para el Bloque de Diputados de Cambia Mendoza, uno de los aspectos destacados del 2022 es haber aprobado la Ley de Boleta Única Papel que aportará transparencia al sistema electoral de la provincia y que da muestra de calidad institucional de Mendoza ante el país.

La diputada Cecilia Rodríguez, expresó al respecto: "Ha sido un año importante porque tuvimos hitos que serán de calidad para los años posteriores. Arrancamos el 2022 con la Boleta Única que aporta transparencia al momento de votar y además va a dar accesibilidad en lo que tiene que ver con el proceso electoral, tanto para quienes se presentan como para los ciudadanos".

Para la legisladora la relación con la oposición no ha sido fácil y en ese contexto comentó: "Quienes toman las decisiones en el Partido Justicialista, no son justamente las personas más sensatas, creo que ellos están atravesando un proceso en el que las decisiones llegan desde Buenos Aires. La Cámpora particularmente tiene un peso interno muy fuerte, igualmente nosotros hemos tratado en cada una de las iniciativas de generar consenso y en algunas ha sido posible y en otras no".

La diputada radical considera que este año fue aprovechado para sacar un importante número de leyes, que en el 2023 será complejo de hacer por el terreno electoral que condiciona toda iniciativa legislativa: "Creo que el próximo año estará atravesado por las elecciones, por eso fue bueno sacar leyes importantes en este 2022 como el caso de Boleta Única, el Plan de Alfabetización que ha sido un hito en nuestra provincia, como fue Mendoza Activa Audiovisual, es sentar algunas bases que tienen que ver con la Mendoza de los próximos años.

"Más allá de lo que pase en un año electoral, desde nuestro partido vamos a estar trabajando en las iniciativas que sean necesarias, es nuestra responsabilidad dar todo para que las distintas iniciativas puedan llevarse adelante", finalizó Cecilia Rodríguez.

Producción periodística: Daniel Gallardo.