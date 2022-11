¡Atención! Si abrís este mensaje en WhatsApp, pueden hackearte

En las últimas horas, se conoció sobre una estafa dando vueltas a través de WhatsApp. Una mujer escribió un mensaje de alerta para sus allegados y se volvió masiva debido a que fue considerado como un llamado de atención para las personas que podrían recibirlo.

"¡ATENCION! Me acaban de llamar que salí sorteada en un Super, que me gane un carrito de mercadería más $50.000 precios Me pidieron ingresar al What´s App, para que leyera un mensaje y respondiera. Luego me iban a mandar un formulario a completar. ¡OJO! que es trucho, seguramente sería para hackear el teléfono o algo así. Llame al Super y me dijeron que ellos las notificaciones las hacen por mail, no por llamada de What´s App".

De esta manera, el texto se difundió para evitar que se siga adelante con este engaño. Cabe destacar que, hasta el momento, no hay personas que hayan caído como víctimas, pero organismos oficiales indicaron que a la hora de ganar un premio, ya sea en efectivo o en productos, se deben contactar directamente con las marcas que estén involucradas para evitar malentendidos u otro tipo de fraude.